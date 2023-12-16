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Деяким українцям до Різдва роздадуть продуктові набори: де і як їх отримати

Як отримати продуктові набори (фото: Facebook/Харківська церква "Живого Бога")
Автор: Василина Копитко

Деяким жителям Харкова спеціально до Різдва та новорічних свят роздадуть продуктові набори, аби підтримати містян у важкий час.

Про те, як отримати продуктові набори, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію харківської церкви "Живого Бога" у Facebook.

Хто може отримати продукти до свят

Безкоштовну допомогу надають громадська організація "Простір сім’ї" та харківська церква "Живого Бога".

Подарункові набори можуть отримати:

  • сім’ї з трьома і більше дітьми
  • малозабезпечені сім’ї
  • сім’ї військових
  • сім’ї, які постраждали від війни
  • пенсіонери
  • сім’я з дітьми віком до 14 років

Як отримати продуктові набори

Якщо ви належите до згаданих категорій, то для отримання святкових наборів треба заповнити форму за цим посиланням.

В анкеті треба вказати своє прізвище та ім'я, паспортні дані, ідентифікаційний код та номер телефону. Також потрібно вказати, до якої пільгової категорії ви належите та у якому районі Харкова ви проживаєте.

Після того, як ви заповните анкету, з вами зв'яжеться співробітник організації і повідомить вам про місце і час видачі. Візьміть до уваги, що для опрацювання заявок потрібен деякий час.

Волонтери попереджають, що заявок на продуктові набори дуже багато, тож подарунки видаватимуть, поки вони не закінчаться на складі.

Деяким харків'янам роздадуть продукти до свят (фото: Facebook/Харківська церква "Живого Бога")

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продуктиволонтери