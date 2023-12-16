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Некоторым украинцам к Рождеству раздадут продуктовые наборы: где и как их получить

Как получить продуктовые наборы (фото: Facebook/Харьковская церковь "Живого Бога")
Автор: Василина Копытко

Некоторым жителям Харькова специально к Рождеству и новогодним праздникам раздадут продуктовые наборы, чтобы поддержать горожан в тяжелое время.

О том, как получить продуктовы наборы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию харьковской церкви "Живого Бога" в Facebook.

Кто может получить продукты к праздникам

Бесплатную помощь оказывают общественная организация "Простір сім’ї" и харьковская церковь "Живого Бога".

Подарочные наборы могут получить:

  • семьи с тремя и более детьми
  • малообеспеченные семьи
  • семьи военных
  • семьи, пострадавшие от войны
  • пенсионеры
  • семья с детьми младше 14 лет

Как получить продуктовые наборы

Если вы относитесь к упомянутым категориям, то для получения праздничных наборов нужно заполнить форму по этой ссылке.

В анкете следует указать свою фамилию и имя, паспортные данные, идентификационный код и номер телефона. Также нужно указать, к какой льготной категории вы относитесь и в каком районе Харькова вы проживаете.

После того как вы заполните анкету, с вами свяжется сотрудник организации и сообщит вам место и время выдачи. Учтите, что для обработки заявок требуется некоторое время.

Волонтеры предупреждают, что заявок на продуктовые наборы очень много, и подарки будут выдавать, пока они не закончатся на складе.

Некоторым харьковчанам раздадут продукты к праздникам (фото: Facebook/Харьковская церковь "Живого Бога")

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продуктиволонтери