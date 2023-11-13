Деяким українцям обіцяють грошову допомогу. Хто, скільки і за що може отримати

Субсидії та пільги

Станом на 7 листопада поточного року житлову субсидію в Україні отримують близько 1,3 млн домогосподарств.

Понад 200 тис. із них вже отримали субсидію на тверде пічне побутове паливо.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримують близько 1,2 млн сімей. При цьому пільгу на тверде пічне побутове паливо отримали понад 100 тис. із них.

Оскільки взимку велика кількість українців обігріває своє житло саме дровами чи вугіллям, влада вирішила підвищити допомогу тим, кому це дійсно потрібно.

Урядова ініціатива

Нещодавно Кабінет міністрів ухвалив рішення, що допоможе українцям легше пережити зимовий період.

Згідно з постановою уряду №1173 "Про реалізацію впродовж опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива", обсяг фінансової підтримки домогосподарств, які опалюють своє житло дровами та вугіллям, буде суттєво збільшено.

Координатором експериментального проекту є Міністерство соціальної політики.

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Учасники проекту

У документі зазначається, що учасниками експериментального проекту є суб’єкти звернення за адміністративною послугою та одержувачі додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива:

громадяни України

іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України

особи, які мають право на пільги згідно із законодавством України

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею (а умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі)

непрацездатні батьки

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним

особи, які проживають у житлових приміщеннях (будинках), не отримують комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення

Нормативи й фінансування

В уряді наголошують, що проект реалізується спільно з міжнародними партнерами України, зокрема УВКБ ООН, яке профінансує частину підвищених виплат.

Уточнюється, що нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 збільшаться в середньому в 4 рази й становитимуть:

для надання пільг на вугілля - 1,87 т

для надання пільг на дрова - 6,22 т

для надання субсидії на вугілля - 2,23 т

для надання субсидії на дрова - 7,41 т

Рішення урядовців враховує також збільшення ринкових цін на вугілля і деревину, що відбулось за останні роки.

Обсяги підтримки

На думку посадовців, запропоновані українцям житлово-комунальні субсидії та пільги на дрова й вугілля, зможуть покрити більшу частину видатків домогосподарств на придбання цих видів палива.

Держава прагне допомогти українцям (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше загальний граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо становив 6 973 грн на домогосподарство на рік.

З урахуванням нового підходу, сукупний обсяг фінансової підтримки на одне домогосподарство може досягати 16 234 грн на рік.

При цьому розмір субсидії чи додаткової підтримки на придбання твердого пічного палива, розраховується індивідуально для кожного домогосподарства, і залежить від доходів родини - чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо, в межах нормативу, оплатить держава та міжнародні партнери.

Як відбувається перерахунок

Підвищення виплат обіцяють всім громадянам, які мають право на призначення пільги або субсидії на тверде пічне паливо (крім тих, хто вже отримав подібні виплати коштом програм міжнародних гуманітарних агенцій - у розмірах, не менших ніж визначені цим експериментальним проектом).

Наголошується, що для перерахунку розміру виплат пільг і субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році не потрібно спеціально звертатися до Пенсійного фонду.

"Якщо вашій родині вже призначено житлово-комунальну пільгу або субсидію на придбання твердого пічного палива, - вам перерахують її розмір автоматично. Але вам необхідно надати згоду Пенсійному фонду на передання ваших даних міжнародному донору для оплати вам підвищеного розміру підтримки, відповідно до даного рішення", - пояснили у Мінсоцполітики.

Уточнюється, що згоду можна надати:

у відповідь на смс-повідомлення, яке надійде родинам, які вже отримують субсидії на тверде пічне паливо

через електронний кабінет Пенсійного фонду України

звернувшись до відділення ПФУ

Як оформити пільгу чи субсидію

Якщо пільга або субсидія ще не призначена (але ви потребуєте підтримки держави) - потрібно звернутися до ПФУ у загальноприйнятому порядку й подати відповідну заяву.

Звернутися до Пенсійного фонду України можна кількома способами:

онлайн через веб-портал електронних послуг

онлайн через мобільний додаток ПФУ

онлайн через портал "Дія"

офлайн - звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ (без прив’язки до місця реєстрації)

шляхом звернення особисто до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб ЦНАПів

поштою - варіант віддаленої форми звернення

Варіанти оформлення допомоги від держави (інфографіка: Мінсоцполітики)