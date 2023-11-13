Некоторым украинцам обещают денежную помощь. Кто, сколько и за что может получить

В Украине существуют меры по поддержанию энергоэффективности и использования альтернативных источников энергии. Так, дополнительную поддержку от государства обещают украинцам, которые отапливают свое жилье дровами и углем.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о субсидиях и льготах для украинцев, а также в чем заключается экспериментальный правительственный проект по поддержке домохозяйств, которые отапливают свое жилье дровами и углем.
При подготовке материала были использованы источники: правительственный портал, постановление Кабинета министров №1173 от 07.11.2023, Министерство социальной политики Украины.
По состоянию на 7 ноября текущего года жилищную субсидию в Украине получают около 1,3 млн домохозяйств.
Более 200 тысяч из них уже получили субсидию на твердое печное бытовое топливо.
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 1,2 млн семей. При этом льготу на твердое печное бытовое топливо получили более 100 тыс. из них.
Поскольку зимой большое количество украинцев обогревают свое жилье именно дровами или углем, власти решили повысить помощь тем, кому это действительно нужно.
Недавно Кабинет министров принял решение, что поможет украинцам легче пережить зимний период.
Согласно постановлению правительства №1173 "О реализации на протяжении отопительного сезона 2023-2024 годов экспериментального проекта о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива", объем финансовой поддержки домохозяйств, отапливающих свое жилье дровами и углем, будет существенно увеличен.
Координатором экспериментального проекта выступает Министерство социальной политики.
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В документе говорится, что участниками экспериментального проекта являются субъекты обращения за административной услугой и получатели дополнительной поддержки населения на приобретение твердого печного бытового топлива:
В правительстве отмечают, что проект реализуется совместно с международными партнерами Украины, в частности, УВКБ ООН, которое профинансирует часть повышенных выплат.
Уточняется, что нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 увеличатся в среднем в 4 раза и составят:
Решение чиновников учитывает также увеличение рыночных цен на уголь и древесину, произошедшее за последние годы.
По мнению чиновников, предложенные украинцам жилищно-коммунальные субсидии и льготы на дрова и уголь смогут покрыть большую часть расходов домохозяйств на приобретение этих видов топлива.
Ранее общий предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо составлял 6 973 грн на домохозяйство в год.
С учетом нового подхода, совокупный объем финансовой поддержки на одно домохозяйство может достигать 16 234 грн в год.
При этом размер субсидии или дополнительной поддержки на приобретение твердого печного топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства, и зависит от доходов семьи - чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо, в пределах норматива, оплатит государство и международные партнеры.
Повышение выплат обещают всем гражданам, имеющим право на назначение льготы или субсидии на твердое печное топливо (кроме тех, кто уже получил подобные выплаты на средства программ международных гуманитарных агентств - в размерах, не меньших, чем определены этим экспериментальным проектом).
Отмечается, что для перерасчета размера выплат льгот и субсидии на твердое печное бытовое топливо в текущем году не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд.
"Если вашей семье уже назначена жилищно-коммунальная льгота или субсидия на приобретение твердого печного топлива, - вам перечислят ее размер автоматически. Но вам необходимо дать согласие Пенсионному фонду на передачу ваших данных международному донору для оплаты вам повышенного размера поддержки, согласно данному решению", - объяснили в Минсоцполитики.
Уточняется, что согласие можно дать:
Если льгота или субсидия еще не назначена (но вы нуждаетесь в поддержке государства) - нужно обратиться в ПФУ в общепринятом порядке и подать соответствующее заявление.
Обратиться в Пенсионный фонд Украины можно несколькими способами:
Варианты оформления помощи от государства (инфографика: Минсоцполитики)
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