Деяких українців змусять повернути субсидії: кого стосується
Субсидії в Україні сподіваються отримати багато хто, але деяким громадянам відмовлять в отриманні пільг, а також змусять повернути їх, якщо отримання їм не належить.
У прес-службі Пенсійного фонду розповіли, кого з українців змусять повернути субсидії.
Що важливо знати одержувачам субсидій
Відповідно до законодавства, одержувачі субсидій зобов'язані протягом 30 календарних днів з моменту виникнення певних обставин, що впливають на призначення субсидії, проінформувати про це Пенсійний фонд.
До таких обставин, зокрема, належать:
- зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства;
- зміни переліку отриманих житлово-комунальних послуг та умов надання їх;
- Зміни виконавця комунальних послуг, створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;
- здійснення одноразової купівлі на суму понад 50 тис. грн, а також набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тис. грн;
- придбання права власності на всі транспортні засоби, крім мопеда та причепа, на житлові приміщення у місті чи селищі міського типу (нерухомість, розташована у сільській місцевості, на право отримання субсидії не впливає, але повідомляти про її придбання також потрібно);
- Здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн (мається на увазі не разова купівля, а всі операції протягом 12 місяців);
- одержання тим, кому призначено субсидію, або членом його сім'ї одноразового доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, страхових виплат на медичну та соціальну допомогу, спадщини у вигляді нерухомого майна, гранту або стипендії для навчання);
- відкриття депозитного банківського рахунку або рахунків на загальну суму понад 100 тис. грн, або придбання облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. грн.
Субсидію можуть забрати, якщо:
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Ви приховали свої справжні прибутки й продовжували отримувати допомогу від держави, яка за законом вам не належить.
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Ви не сплачували в повному обсязі комуналку в період понад 3 місяці і маєте борги.
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Зокрема, субсидії можна втратити, якщо борг за комуналку становить понад 340 тисяч гривень.
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Якщо порушник відмовиться повертати гроші за виплачені йому раніше незаконні субсидії, то орган, який призначив виплати, може звернутися до суду з позовом про примусове стягнення коштів із субсидіанта.
Нагадаємо, що заява на субсидію можна подати онлайн.
Також ми повідомляли, щорозмір субсидії можна перевірити самостійно.