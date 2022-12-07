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Розмір субсидії можна перевірити самостійно: як це зробити онлайн

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Україна, Середа 07 грудня 2022 13:22
Розмір субсидії можна перевірити самостійно: як це зробити онлайн Фото: розмір субсидії можна перевірити онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці можуть самостійно перевірити, чи призначено їм субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, за допомогою онлайн-сервісу. Для цього необхідно перейти до відкритого Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Пошук інформації у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Користувачу необхідно вказати:

  • 1) область,
  • 2) населений пункт,
  • 3) вулицю,
  • 4) номер будинку,
  • 5) квартиру.

Після цього стає доступною інформація про те, чи призначена житлова субсидія конкретному домогосподарству, її розмір і період, на який її призначено.

У Мінреінтеграції зазначили, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону й розраховується:

  • - на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;
  • - на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

Очікується, що середня субсидія протягом опалювального сезону становитиме 1700-1800 гривень.

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