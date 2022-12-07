Розмір субсидії можна перевірити самостійно: як це зробити онлайн
Українці можуть самостійно перевірити, чи призначено їм субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, за допомогою онлайн-сервісу. Для цього необхідно перейти до відкритого Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
Пошук інформації у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Користувачу необхідно вказати:
- 1) область,
- 2) населений пункт,
- 3) вулицю,
- 4) номер будинку,
- 5) квартиру.
Після цього стає доступною інформація про те, чи призначена житлова субсидія конкретному домогосподарству, її розмір і період, на який її призначено.
У Мінреінтеграції зазначили, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону й розраховується:
- - на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;
- - на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.
Очікується, що середня субсидія протягом опалювального сезону становитиме 1700-1800 гривень.
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