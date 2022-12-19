Заяву на субсидію можна подати онлайн: алгоритм дій
Фото: субсидію можна оформити онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Для оформлення житлової субсидії українців повинні подати заяву про призначення та декларацію про доходи і витрати. Це можна зробити онлайн - в особистому кабінеті на веб-орталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Алгоритм дій наступний:
- заходимо на вебпортал електронних послуг ПФУ;
- авторизуємось для входу в особистий кабінет за допомогою КЕП – вказуємо назву Акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, обираємо файл ключа та вводимо особистий пароль;
- в особистому кабінеті обираємо розділ "Комунікації з ПФУ" й натискаємо на пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
- перед формуванням заяви готуємо скановані копії документів, надаємо згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку "Продовжити";
- обираємо пункт "Заява про призначення та надання житлової субсидії";
- заповнюємо відповідні поля онлайн-форми;
- додаємо скановані копії документів, натиснувши кнопку "Додати файл";
- натискаємо кнопку "Сформувати заяву", розміщену в кінці онлайн-форми. Автоматизована система перевірить повноту заповнення заяви. Якщо помилок не виявлено, можна переходити до фінального кроку;
- накладаємо цифровий підпис та надсилаємо документи до Пенсійного фонду України.
- За ходом розгляду заяви на призначення субсидії можна стежити в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення" - "Статус звернення".
Нагадаємо, з 1 грудня 2022 року повноваження приймати звернення на призначення житлових субсидій отримав Пенсійний фонд України. У ПФУ розповіли, що це означає для громадян.