Заяву на субсидію можна подати онлайн: алгоритм дій

Для оформлення житлової субсидії українців повинні подати заяву про призначення та декларацію про доходи і витрати. Це можна зробити онлайн - в особистому кабінеті на веб-орталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Алгоритм дій наступний: заходимо на вебпортал електронних послуг ПФУ;

авторизуємось для входу в особистий кабінет за допомогою КЕП – вказуємо назву Акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, обираємо файл ключа та вводимо особистий пароль;

в особистому кабінеті обираємо розділ "Комунікації з ПФУ" й натискаємо на пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

перед формуванням заяви готуємо скановані копії документів, надаємо згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку "Продовжити";

обираємо пункт "Заява про призначення та надання житлової субсидії";

заповнюємо відповідні поля онлайн-форми;

додаємо скановані копії документів, натиснувши кнопку "Додати файл";

натискаємо кнопку "Сформувати заяву", розміщену в кінці онлайн-форми. Автоматизована система перевірить повноту заповнення заяви. Якщо помилок не виявлено, можна переходити до фінального кроку;

накладаємо цифровий підпис та надсилаємо документи до Пенсійного фонду України.

За ходом розгляду заяви на призначення субсидії можна стежити в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення" - "Статус звернення".