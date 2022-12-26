Некоторых украинцев заставят вернуть субсидии: кого касается

Субсидии в Украине надеются получить многие, но некоторым гражданам откажут в получении льгот, а также заставят вернуть их, если получение было не положено.

В пресс-службе пенсионного фонда рассказали, кого из украинцев заставят вернуть субсидии.

Что важно знать получателям субсидий

Согласно законодательству, получатели субсидий обязаны в течение 30 календарных дней с момента возникновения определенных обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, проинформировать об этом Пенсионный фонд.

К таким обстоятельствам, в частности, относятся:

- изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства;

- изменения перечня полученных жилищно-коммунальных услуг и условий предоставления их;

- смены исполнителя коммунальных услуг, создание объединения совладельцев многоквартирного дома;

- совершение одноразовой покупки на сумму более 50 тыс. грн, а также приобретение права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тыс. грн;

- приобретение права собственности на все транспортные средства, кроме мопеда и прицепа, на жилые помещения в городе или поселке городского типа (недвижимость, расположенная в сельской местности, на право получения субсидии не влияет, но сообщать о ее приобретении тоже нужно);

- осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. грн (имеется в виду не разовая покупка, а все сделки в течение 12 месяцев);

- получение тем, кому назначена субсидия, или членом его семьи одноразового дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат на медицинскую и социальную помощь, наследства в виде недвижимого имущества, гранта или стипендии для обучения);

- открытие депозитного банковского счета или счетов на общую сумму более 100 тыс. грн, или приобретение облигации внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 тыс. грн.

Субсидию могут, забрать, если: