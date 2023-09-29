У деяких українців заберуть гроші, отримані від єПідтримка: кого це стосується

Деякі українці отримали по 6500 гривень за програмою єПідтримка – неправомірно. Йдеться про 60 тисяч громадян. Загалом держава виплатила таким людям 390 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Опендатабот.

Хто одержав 6500 гривень неправомірно?

Наприкінці літа 2023 року у проросійських ЗМІ розпочалася інфокампанія (ІПСО) про те, що українців масово змушують повертати кошти, отримані на початку повномасштабної війни у ​​рамках програми.

За інформацією Міністерства економіки, станом на початок вересня 2023 року понад 4,7 млн. українців, які втратили доходи під час війни, отримали кошти за цією програмою.

У Міністерстві економіки зазначили, що кошти отримали бюджетники, хоча їм не мали виплачувати гроші, оскільки вони отримували зарплату в повному обсязі.

Наразі майже чверть таких отримувачів, а це 14,5 тис. працівників бюджетної сфери вже повернули кошти до державного бюджету.

Для довідки

Нагадаємо, держава почала виплачувати кошти за програмою єПідтримка ще у 2021 році, тоді розмір допомоги дорівнював 1 тисячі гривень, а отримували її українці, які вакцинувалися від Covid-19.

З початку повномасштабного вторгнення ця програма була поширена на мешканців низки регіонів, які через війну залишилися без роботи. При цьому прийом звернень на отримання 6,5 тис. гривень завершився ще 31 березня 2022 року, після чого держава займалася виплатами за вже отриманими заявками.