У некоторых украинцев заберут деньги, полученные от єПідтримка: кого это касается
Некоторые украинцы получили по 6500 гривен по программе єПідтримка - неправомерно. Речь идет о 60 тысячах граждан. Всего государство выплатило таким людям 390 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Опендатабот.
Кто получил 6500 гривен неправомерно?
В конце лета 2023 года в пророссийских СМИ началась инфокампания (ИПСО) о том, что украинцев массово заставляют возвращать средства, полученные в начале полномасштабной войны в рамках программы.
По информации Министерства экономики, по состоянию на начало сентября 2023 года более 4,7 млн украинцев, потерявших доходы во время войны, получили средства по этой программе.
В Министерстве экономики отметили, что средства получили бюджетники, хотя им не положены были деньги, так как они получали зарплату в полном объеме.
На данный момент почти четверть таких получателей, а это 14,5 тыс. работников бюджетной сферы уже вернули средства в государственный бюджет.
Для справки
Напомним, государство начало выплачивать средства по программе єПідтримка еще в 2021 году, тогда размер пособия был равен 1 тысяче гривен, а получали ее украинцы, которые вакцинировались от Covid-19.
С начала полномасштабного вторжения эта программа была распространена на жителей ряда регионов, которые из-за войны остались без работы. При этом прием обращений на получение 6,5 тыс. гривен завершился еще 31 марта 2022 года, после чего государство только занималось выплатами по уже полученным заявкам.
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