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Українцям пояснили, як через "Дію" відновити втрачені документи

Четвер 21 вересня 2023 21:41
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Українцям пояснили, як через "Дію" відновити втрачені документи Ілюстративне фото: відновити втрачені документи можна через Дію (diia.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Багато українців зіштовхнулися з проблемою втртаи документів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак відновити їх можна через портал "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії".

Через проблеми з переїздами, або втечу з окупованих Росією територій українці можуть губити фізичні свідоцтва та витяги. Лишитися без документів - це неприємний досвід. Але завдяки порталу "Дія" можна замовити повторну видачу документа за кілька кліків.

На порталі "Дія" можна замовити дублікати свідоцтв та витягів про:

  • народження;
  • зміну імені;
  • реєстрацію шлюбу;
  • розірвання шлюбу;
  • смерть.

Як це зробити

Необхідно авторизуватись на порталі "Дія". Клацнути на кнопку "Послуги" - довідки й витяги. Там вибрати потрібний документ та вказати, для кого документ, і причину повторної видачі. Вибрати місце, де будете забирати документ та оплатити послугу.

По завершенню необхідно підписати заяву "Дія.Підписом" або іншим КЕП.

За кілька днів дублікат можна забрати у ДРАЦС, який вказали при замовленні, чи у відділенні або кур'єра "Укрпошти".

Нововведення в "Дії"

Нещодавно "Дія" запустила нову послугу - у застосунку можна надсилати копію студентського за кілька кліків.

До того ж через портал можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги для сімей з дітьми.

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