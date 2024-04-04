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Деякі українські пенсіонери можуть взагалі не платити за комуналку: хто саме

Деякі категорії пенсіонерів можуть отримати знижку 100% на комуналку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні є певні категорії пенсіонерів, які можуть отримати 100% знижки на оплату комунальних послуг.

Хто саме, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.

Хто саме може не платити за комунальні послуги

Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію.

До них відносяться:

  • педагогічні працівники;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники музеїв, бібліотек;
  • працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільги.

Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку (facebook.com/pfu.gov.ua)

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