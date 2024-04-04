Деякі українські пенсіонери можуть взагалі не платити за комуналку: хто саме

В Україні є певні категорії пенсіонерів, які можуть отримати 100% знижки на оплату комунальних послуг.
Хто саме, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.
Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію.
До них відносяться:
Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільги.
Нагадаємо, що пенсіонери в квітні отримають надбавку до пенсії за віком, але є одна умова.
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