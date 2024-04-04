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Некоторые украинские пенсионеры могут вообще не платить за коммуналку: кто именно

Некоторые категории пенсионеров могут получить скидку 100% на коммуналку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине есть некоторые категории пенсионеров, которые могут получить 100% скидки на оплату коммунальных услуг.

Кто именно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.

Кто именно может не платить за коммунальные услуги

Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию.

К ним относятся:

  • педагогические работники;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев, библиотек;
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

В то же время пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготы.

Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку (facebook.com/pfu.gov.ua)

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