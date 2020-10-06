Девушка выпала из окна 4 этажа: нужна помощь

Произошел несчастный случай, девушка выпала из окна 4 этажа и сейчас нуждается в финансовой помощи. Людмила выжила, однако, в результате падения с большой высоты получила тяжелые травмы.

У нее открытый перелом правой руки, перелом таза в четырех местах со смещением, центральный вывих бедра, перелом ребра, сотрясение мозга. Об этом рассказала Дана Юрович на своей странице в Facebook.

Девушка, которая выпала из 4 этажа (фото: facebook.com/dana.iurovych)

Позади уже 4 операции, но впереди еще запланированные хирургические вмешательства и много испытаний, среди которых и заново учиться ходить. Последнее оперативное вмешательство обошлось 27 тысяч гривен, а на лекарства тратится больше 5 тысяч гривен в неделю.

Девушка, которая выпала из 4 этажа (фото: facebook.com/dana.iurovych)

Деньги можно сбросить на карту ПриватБанка 5168 7551 0620 4890, на имя Резниченко Людмила.

Напомним, в Киеве новорожденного щенка выбросили на мусорник на улице Дмитриевская. Очевидцы говорят о том, что щенок породистый. Пса будут растить и ухаживать, однако полноценное питание без кормящей собаки – невозможно. В соцсетях просят о помощи животному.

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