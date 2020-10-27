Девушка без одежды ходила по Днепру: она оказалась учительницей (фото)

На улицах Днепра заметили девушку без одежды
В центре Днепра молодая девушка устроила фотосессию в одеяле и черных туфлях на шпильке. В таком вызывающем виде она не только ходила по городу, но и проехалась в трамвае и посетила ТРЦ "Мост-сити".
Девушку зовут Алена, и она преподает английский язык детям. Также она инста-блогер, и у нее 27,4 тысячи подписчиков. Об этом сообщается в группе "Днепр Днепропетровск" в Facebook.
Девушка в одеяле устроила фотосессию в Днепре (фото: facebook.com/groups/prosto.dnepr)
"Вы достаточно смелые, чтобы сказать себе стоп? Вы достаточно смелые, чтобы шокировать общество? Вы достаточно смелые, чтобы делать то, что хочется и жить для себя?" - написала девушка под своим постом с фотосессией.
Девушка в одеяле устроила фотосессию в Днепре (фото: facebook.com/groups/prosto.dnepr)
Пользователи сети прокомментировали фото девушки. Многие не понимают, что она хотела этим показать.
Напомним, под Харьковом парень совершил поджог ради фото в Инстаграм.
Ранее мы писали о том, что в Бердичеве блогеры пытали людей и показывали это онлайн.