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Дівчина без одягу ходила по Дніпру: вона виявилася вчителькою (фото)

Автор: Роман Мирончук

На вулицях Дніпра помітили дівчину без одягу

У центрі Дніпра молода дівчина влаштувала фотосесію в ковдрі і чорних туфлях на шпильці. У такому яскравому вигляді вона не тільки ходила по місту, але і проїхалася в трамваї і відвідала ТРЦ "Міст-сіті".

Дівчину звуть Олена, і вона викладає англійську мову дітям. Також вона інста-блогер, і у неї 27,4 тисячі фоловерів. Про це повідомляється в групі "Дніпро Дніпропетровськ" у Facebook.

Дівчина в ковдрі влаштувала фотосесію в Дніпрі (фото: facebook.com/groups/prosto.dnepr)

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"Ви досить сміливі, щоб сказати собі стоп? Ви досить сміливі, щоб шокувати суспільство? Ви досить сміливі, щоб робити те, що хочеться і жити для себе?" - написала дівчина під своїм постом з фотосесією.

Дівчина в ковдрі влаштувала фотосесію в Дніпрі (фото: facebook.com/groups/prosto.dnepr)

Користувачі мережі прокоментували фото дівчини. Багато хто не розуміють, що вона хотіла цим показати.

  • І що вона хотіла цим показати? Стати популярнішою?
  • Виписаний штраф в студію!
  • Понти для приїжджих;
  • Що вона хотіла довести, чи показати? Вчитель англійської мови. Педагог з великої літери. Вчіться діти;
  • Кожен сходить з розуму по-своєму;
  • Зараз капну масла у вогонь. Народ, чого ви всі такі злі? Насправді фотографування в ковдрі і прогулянка по місту це стара тема. Загуглите і подивіться. Якщо одному це здається психічним відхиленням, іншому - це творчість, а третьому - свобода вираження;
  • Викладачі вже не ті;
  • Якщо це - все, чого їй хочеться, а на більше розуму не вистачає. Хто їй довіряє вчити дітей?
  • Красива.

Нагадаємо, під Харковом хлопець скоїв підпал заради фото в Instagram.

Раніше ми писали про те, що в Бердичеві блогери катували людей і показували це онлайн.

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