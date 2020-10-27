Дівчина без одягу ходила по Дніпру: вона виявилася вчителькою (фото)

На вулицях Дніпра помітили дівчину без одягу
У центрі Дніпра молода дівчина влаштувала фотосесію в ковдрі і чорних туфлях на шпильці. У такому яскравому вигляді вона не тільки ходила по місту, але і проїхалася в трамваї і відвідала ТРЦ "Міст-сіті".
Дівчину звуть Олена, і вона викладає англійську мову дітям. Також вона інста-блогер, і у неї 27,4 тисячі фоловерів. Про це повідомляється в групі "Дніпро Дніпропетровськ" у Facebook.
Дівчина в ковдрі влаштувала фотосесію в Дніпрі (фото: facebook.com/groups/prosto.dnepr)
"Ви досить сміливі, щоб сказати собі стоп? Ви досить сміливі, щоб шокувати суспільство? Ви досить сміливі, щоб робити те, що хочеться і жити для себе?" - написала дівчина під своїм постом з фотосесією.
Дівчина в ковдрі влаштувала фотосесію в Дніпрі (фото: facebook.com/groups/prosto.dnepr)
Користувачі мережі прокоментували фото дівчини. Багато хто не розуміють, що вона хотіла цим показати.
Нагадаємо, під Харковом хлопець скоїв підпал заради фото в Instagram.
Раніше ми писали про те, що в Бердичеві блогери катували людей і показували це онлайн.