Девушка без одежды ходила по Днепру: она оказалась учительницей (фото)

Девушка в одеяле устроила фотосессию в Днепре (коллаж: РБК-Украина)

На улицах Днепра заметили девушку без одежды

В центре Днепра молодая девушка устроила фотосессию в одеяле и черных туфлях на шпильке. В таком вызывающем виде она не только ходила по городу, но и проехалась в трамвае и посетила ТРЦ "Мост-сити".

Девушку зовут Алена, и она преподает английский язык детям. Также она инста-блогер, и у нее 27,4 тысячи подписчиков. Об этом сообщается в группе "Днепр Днепропетровск" в Facebook.

Девушка в одеяле устроила фотосессию в Днепре (фото: facebook.com/groups/prosto.dnepr)

"Вы достаточно смелые, чтобы сказать себе стоп? Вы достаточно смелые, чтобы шокировать общество? Вы достаточно смелые, чтобы делать то, что хочется и жить для себя?" - написала девушка под своим постом с фотосессией.

Девушка в одеяле устроила фотосессию в Днепре (фото: facebook.com/groups/prosto.dnepr)

Пользователи сети прокомментировали фото девушки. Многие не понимают, что она хотела этим показать.

И что она хотела этим показать? Стать популярнее?

Выписанный штраф в студию!

Понты для приезжих;

Что она хотела доказать, или показать? Учитель английского языка. Педагог с большой буквы. Учитесь дети;

Каждый сходит с ума по-своему;

Сейчас капну масла в огонь. Народ, чего вы все такие злые? На самом деле фотосъемка в одеяле и прогулка в нем по городу это старая тема. Загуглите и посмотрите. Если одному это кажется психическим отклонением, другому - это творчество, а третьему - свобода выражения;

Преподаватели уже не те;

Если это - все, чего ей хочется, а на большее ума не хватает. Кто ей доверяет учить детей?

Красивая.

Напомним, под Харьковом парень совершил поджог ради фото в Инстаграм.

Ранее мы писали о том, что в Бердичеве блогеры пытали людей и показывали это онлайн.