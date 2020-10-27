Дівчина без одягу ходила по Дніпру: вона виявилася вчителькою (фото)

Дівчина в ковдрі влаштувала фотосесію в Дніпрі (колаж: РБК-Україна)

На вулицях Дніпра помітили дівчину без одягу

У центрі Дніпра молода дівчина влаштувала фотосесію в ковдрі і чорних туфлях на шпильці. У такому яскравому вигляді вона не тільки ходила по місту, але і проїхалася в трамваї і відвідала ТРЦ "Міст-сіті".

Дівчину звуть Олена, і вона викладає англійську мову дітям. Також вона інста-блогер, і у неї 27,4 тисячі фоловерів. Про це повідомляється в групі "Дніпро Дніпропетровськ" у Facebook.

Дівчина в ковдрі влаштувала фотосесію в Дніпрі (фото: facebook.com/groups/prosto.dnepr)

"Ви досить сміливі, щоб сказати собі стоп? Ви досить сміливі, щоб шокувати суспільство? Ви досить сміливі, щоб робити те, що хочеться і жити для себе?" - написала дівчина під своїм постом з фотосесією.

Дівчина в ковдрі влаштувала фотосесію в Дніпрі (фото: facebook.com/groups/prosto.dnepr)

Користувачі мережі прокоментували фото дівчини. Багато хто не розуміють, що вона хотіла цим показати.

І що вона хотіла цим показати? Стати популярнішою?

Виписаний штраф в студію!

Понти для приїжджих;

Що вона хотіла довести, чи показати? Вчитель англійської мови. Педагог з великої літери. Вчіться діти;

Кожен сходить з розуму по-своєму;

Зараз капну масла у вогонь. Народ, чого ви всі такі злі? Насправді фотографування в ковдрі і прогулянка по місту це стара тема. Загуглите і подивіться. Якщо одному це здається психічним відхиленням, іншому - це творчість, а третьому - свобода вираження;

Викладачі вже не ті;

Якщо це - все, чого їй хочеться, а на більше розуму не вистачає. Хто їй довіряє вчити дітей?

Красива.

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