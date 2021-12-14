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Девушка нашла интересный способ защиты новогодней елки от кота: вы удивитесь!

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 21:32
Девушка нашла интересный способ защиты новогодней елки от кота: вы удивитесь! Фото: Найден способ, который не позволит коту опрокинуть елку (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Жительница США Ирен Олокко столкнулась с проблемой многих владельцев котов. У нее дома живет два пушистых зверя, которые проявляют невероятный интерес к новогодним елкам и игрушкам.

Неожиданно девушка изобрела интересный способ защиты елки от котов, который может пригодиться и другим людям. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ирен обратила внимание, что одного из ее котов по имени Виктор отпугивает запах мандаринок.

"Когда он был еще котенком, я поняла, что кот Виктор больше всего ненавидит мандарины. Мы вместе сидели на диване, и, когда я начала чистить мандарин, он зашипел и убежал", - рассказала девушка.

Позже оказалось, что Виктор наотрез отказывается подходить к тем местам, где рядом лежат мандарины или кожура от них. Ирен решила это использовать.

"Я начала класть апельсины или мандарины на мебель или в те места, куда не хотела его пускать. И это сработало. Каждый год он крадет рождественские шары с елки и уничтожает другие украшения", - добавила Ирен.

Она рассказала, что ей пришла в голову гениальная идея – разложить мандарины вокруг елки. И это сработало!

Кот перестал посягать на игрушки, украшения и саму елку и даже близко к ней не подходит.

В комментариях она отметила, что в качестве такого ударного средства защиты можно использовать и другие предметы, которые не любят ваши коты или их боятся.

Девушка нашла интересный способ защиты новогодней елки от кота: вы удивитесь!Кот безумно боится мандаринок и не подходит к елке

Напомним, ранее мы писали о том, какие самые странные рождественские традиции существуют в мире.

А также рассказывали о том, что на Волыни живой кот угодил внутрь игрового автомата и стал звездой.

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Новый год елка
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