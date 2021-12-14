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На Волыни в игровом автомате сидел живой приз: фото неожиданности

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Владимир-Волынский, Вторник 14 декабря 2021 15:32
На Волыни в игровом автомате сидел живой приз: фото неожиданности В Володырмыре-Волынском кот залез в игровой автомат (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Владимире-Волынском местные жители заметили кота в игровом аппарате на улице Ковельской.

Об этом сообщили на странице "Твой Владимир" в Facebook.

Так, на фото видно, что животное сидело между мягких игрушек.

Как кот попал внутрь аппарата - пока неизвестно.

"Я не знаю, как он туда попал. Возможно, сам залез. Возможно, дети запихнули. Сейчас кота вызволили, с ним все хорошо", – рассказал изданию "Конкурент" владелец игрового автомата.

На Волыни в игровом автомате сидел живой приз: фото неожиданностиНа Волыни кот залез в игровой автомат (facebook.com/tvoe.vv)

В комментариях пользователи поражены от увиденного.

  • Ничего страшного, игрушки можно заменить, котик хотел погреться или таким способом надеялся найти себе лучшего хозяина;
  • Хоть кому-то пользу принес тот аппарат;
  • Интересно, как кот тогда попал;
  • Кот, который обманул систему! А некоторые за эти незабываемые ощущения еще по 10 гривен тратят.

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