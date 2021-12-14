На Волыни в игровом автомате сидел живой приз: фото неожиданности
В Володырмыре-Волынском кот залез в игровой автомат (коллаж РБК-Украина)
В городе Владимире-Волынском местные жители заметили кота в игровом аппарате на улице Ковельской.
Об этом сообщили на странице "Твой Владимир" в Facebook.
Так, на фото видно, что животное сидело между мягких игрушек.
Как кот попал внутрь аппарата - пока неизвестно.
"Я не знаю, как он туда попал. Возможно, сам залез. Возможно, дети запихнули. Сейчас кота вызволили, с ним все хорошо", – рассказал изданию "Конкурент" владелец игрового автомата.
На Волыни кот залез в игровой автомат (facebook.com/tvoe.vv)
В комментариях пользователи поражены от увиденного.
- Ничего страшного, игрушки можно заменить, котик хотел погреться или таким способом надеялся найти себе лучшего хозяина;
- Хоть кому-то пользу принес тот аппарат;
- Интересно, как кот тогда попал;
- Кот, который обманул систему! А некоторые за эти незабываемые ощущения еще по 10 гривен тратят.
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