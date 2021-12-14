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Дівчина знайшла цікавий спосіб захисту новорічної ялинки від кота: ви здивуєтеся!

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Вівторок 14 грудня 2021 21:32
Дівчина знайшла цікавий спосіб захисту новорічної ялинки від кота: ви здивуєтеся! Фото: Знайдений спосіб, який не дозволить коту перекинути ялинку (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Мешканка США Ірен Олокко зіткнулася з проблемою багатьох власників котів. У неї вдома живе два пухнастих звірі, які виявляють неймовірний інтерес до новорічних ялинок та іграшок.

Несподівано дівчина винайшла цікавий спосіб захисту ялинки від котів, який може стати в пригоді й іншим людям. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Ірен звернула увагу, що одного з її котів, на ім'я Віктор відлякує запах мандаринок.

"Коли він був ще кошеням, я зрозуміла, що кіт Віктор найбільше ненавидить мандарини. Ми разом сиділи на дивані, і, коли я почала чистити мандарин, він зашипів і втік", - розповіла дівчина.

Пізніше виявилося, що Віктор навідріз відмовляється підходити до тих місць, де поруч лежать мандарини або шкірка від них. Ірен вирішила це використовувати.

"Я почала класти апельсини або мандарини на меблі або в ті місця, куди не хотіла його пускати. І це спрацювало. Щороку він краде різдвяні кулі з ялинки та знищує інші прикраси", - додала Ірен.

Вона розповіла, що їй спала на думку геніальна ідея – розкласти мандарини навколо ялинки. І це спрацювало!

Кіт перестав зазіхати на іграшки, прикраси та саму ялинку і навіть близько до неї не підходить.

У коментарях вона зазначила, що в якості такого ударного засобу захисту можна використовувати й інші предмети, які не люблять ваші коти або їх бояться.

Дівчина знайшла цікавий спосіб захисту новорічної ялинки від кота: ви здивуєтеся!Кіт шалено боїться мандаринок і не підходить до ялинки

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які найдивніші різдвяні традиції існують у світі.

А також розповідали про те, що на Волині живий кіт потрапив всередину ігрового автомата і став зіркою.

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