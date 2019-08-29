Девочки истерически кричали: в Днепре двоих детей спасли из лифта (фото)

Детей спасли из застрявшего лифта в Днепре (коллаж: РБК-Украина)

Две девочки оказались в смертельной опасности из-за сломавшегося лифта

В Днепре произошло очередное ЧП со старым лифтом одной из многоэтажек. Две девочки спускались вниз, а когда хотели выйти, двери лифта закрылись, и нога одной из них оказалась в смертельно опасной ловушке. Об этом написала пользователь Facebook Виктория Руденко, которая помогла детям выбраться.

По словам женщины, когда она зашла в подъезд, увидела следующее: одна девочка кричала в лифте, а вторая истерически кричала, стоя одной ногой в лифте, а второй - в подъезде.

"У меня одна только мысль: если лифт поедет вверх, ребенка разорвет у меня на глазах!" - пишет шокированная женщина.

Детей спасли из застрявшего лифта в Днепре (фото: facebook.com)

Виктория вызвала "кого только можно" - полицию, "скорую", ГСЧС. А пока ждали спастелей, соседи вызволили девочку при помощи молотка. После чего ребенка госпитализировали.

А спасатели вызволили вторую девочку, которая оказалась пленницей сломанного лифта.

"МЧС лифт конечно сломали! Думаю будем ремонтировать своими деньгами! Ну это железо - ерунда! Спасибо, детки живы!" - заключила женщина.

Детей спасли из застрявшего лифта в Днепре (скрин: facebook.com)

Ранее мы писали о том, что в Днепре оборвался лифт, внутри которого находилась семья. При этом подъемник недавно ремонтировали.

Также сообщалось, что во Львове в многоэтажке нового ЖК выключилось электричество и четыре человека вместе с собакой застряли в лифте. Они провели в закрытом пространстве семь часов.