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Образцовый дом: во Львове люди с собакой застряли в лифте на 7 часов

STYLERЖизнь    21.08.2019 - 19:16
Образцовый дом: во Львове люди с собакой застряли в лифте на 7 часов
Во Львове люди с псом просидели в лифте 7 часов (Коллаж РБК-Украина)

Одна из пассажирок лифта оказалась в смертельной опасности из-за болезни

Во Львове, по улице Кульпарковской, 64а, в новой многоэтажке ЖК "Парус парк" в 9 часов утра выключилось электричество и четыре человека вместе с собакой застряли в лифте. Об этом сообщила журналистка Виктория Балицкая на своей странице в Facebook.

Журналистка отметила, что у одной из женщин, которая оказалась в плену лифта – сахарный диабет.

"4 людей и собака с 9:30 сидят в грузовом лифте. У одной из женщин сахарный диабет. Люди в ловушке. Новострой, 25% квартир заселено. Пропал свет и 6 часов управляющая компания везет генератор", - написала Балицкая.

На место происшествия вызвали патрульных, а те – работников ГСЧС Львова и медиков. Женщине с сахарным диабетом пришлось передавать лекарства через щель. Из ловушки их смогли вызволить только около 16:20, когда восстановили подачу электроэнергии.

Образцовый дом: во Львове люди с собакой застряли в лифте на 7 часов

Скриншот поста (facebook.com/toribal)

Как сообщает издание ZAXID.NET, этот дом обслуживает управляющая компания ООО "УК" "Образцовый дом". Ее учредителями являются Оксана Сидляр и Ярослав Романчак. В самой компании прокомментировать инцидент отказались.

А вот в комментариях под постом Балицкой местные жители отметили, что о том, что будет отключена электроэнергия, коммунальщики предупредили заранее и даже расклеили объявления на подъездах.

Образцовый дом: во Львове люди с собакой застряли в лифте на 7 часовОбразцовый дом: во Львове люди с собакой застряли в лифте на 7 часов

Скриншот комментариев (facebook.com/toribal)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре оборвался лифт с местной жительницей и никто из соседей на откликнулся на крики о помощи.

А также рассказывали о том, что под Кропивницким оборвался лифт с людьми. Пострадавших доставили в больницу.

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