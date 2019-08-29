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В Киеве уберут мусоропроводы в многоэтажках: что известно

STYLERЖизнь    29.08.2019 - 18:35
В Киеве уберут мусоропроводы в многоэтажках: что известно
В Киеве уберут мусоропроводы (коллаж: РБК-Украина)

Мусоропроводы могут исчезнуть со столичных многоэтажек уже через три месяца

В Киеве в ближайшее время могут исчезнуть мусоропроводы в многоквартирных домах. Такой проект поддержала комиссия Киевского горсовета по вопросам экологической поддержки. Об этом сообщает преслужба Киевсовета.

Если на ближайшем заседании столичного городского совета проект будет поддержан, то в течение трех месяцев Департаментом жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА и районным государственным администрациям необходимо будет составить и согласовать план работ.

Речь идет о заваривании мусоропроводов и последующей дезинфекции.

В сообщении говорится, что мусоропроводы в многоэтажках уже давно стали рассадниками антисанитарии и крыс, а также источником неприятного запаха.

В Киеве уберут мусоропроводы в многоэтажках: что известно

В Киеве уберут мусоропроводы (фото: mkrada.gov.ru)

К тому же, авторы проекта считают, что таким образом заинтересуют жителей столицы сортировать мусор.

Стоит отметить, что в случае принятия законопроекта, для жителей будут перерасчитаны тарифы на содержание домов и прилегающих территорий.

"Действие настоящего решения распространяется на все многоквартирные жилые дома города Киева, где имеются действующие мусоропроводы, не зависимо от формы собственности, а также арендаторов таких домов", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, каким образом в разных городах Украины устанавливаются коммунальные тарифы на вывоз мусора.

К слову, в Украине разработали новые штрафы, которые предусматривают наказание за выбрасывание мусора в неположенном месте.

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