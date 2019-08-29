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Дівчатка істерично кричали: у Дніпрі двох дітей врятували з ліфта (фото)

STYLERПодії    29.08.2019 - 23:18
Дівчатка істерично кричали: у Дніпрі двох дітей врятували з ліфта (фото)
Дітей врятували із застряглого ліфта в Дніпрі (колаж: РБК-Україна)

Дві дівчинки опинилися у смертельній небезпеці через зламаний ліфт

У Дніпрі сталося чергова НП зі старим ліфтом однієї з багатоповерхівок. Дві дівчинки спускалися донизу, а коли хотіли вийти, двері ліфта зачинилися, і нога однією з них виявилася в смертельно небезпечній пастці. Про це написала користувач Facebook Вікторія Руденко, яка допомогла дітям вибратися.

За словами жінки, коли вона зайшла в під'їзд, побачила таке: одна дівчинка кричала в ліфті, а друга істерично кричала, стоячи однією ногою в ліфті, а другою - в під'їзді.

"У мене тільки одна думка: якщо ліфт поїде вгору, дитину розірве у мене на очах!" - пише шокована жінка.

Дівчатка істерично кричали: у Дніпрі двох дітей врятували з ліфта (фото)

Дітей врятували із застряглого ліфта в Дніпрі (фото: facebook.com)

Вікторія викликала "кого тільки можна" - поліцію, "швидку", ДСНС. А поки чекали на рятувальників, сусіди визволили дівчинку за допомогою молотка. Після чого дитину госпіталізували.

А рятувальники визволили другу дівчинку, яка опинилася полонянкою зламаного ліфта.

"МНС ліфт звичайно зламали! Думаю будемо ремонтувати своїми грошима! Ну це залізо - дурниця! Спасибі, дітки живі!" - пише жінка.

Дівчатка істерично кричали: у Дніпрі двох дітей врятували з ліфта (фото)

Дітей врятували із застряглого ліфта в Дніпрі (скрін: facebook.com)

Раніше ми писали про те, що у Дніпрі обірвався ліфт, усередині якого перебувала сім'я. При цьому підйомник нещодавно ремонтували.

Також повідомлялося, що у Львові в багатоповерхівці нового ЖК вимкнулася електрика і чотири людини разом з собакою застрягли в ліфті. Вони провели в закритому просторі сім годин.

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