Девочка из Херсона стала принцессой мира: фото маленькой красотки

В международном конкурсе красоты "Принцесса мира 2019", который проходил в Турции, победила Валерия Воробьева - шестилетняя украинка из Херсона. О маленькой красотке рассказывает UA: Херсон в Facebook.

Мама девочки Светлана Воробьева говорит, что в июне Лера получила гран-при в конкурсе "Принцесса Европы", который проходил в Коблево. После чего девочку пригласили на "Принцессу мира" в Кушадасы (Турция).

"Принцесса мира 2019" Валерия Воробьева (фото: facebook.com/suspilne.kherson)

В этом году в конкурсе с тридцатилетней историей принимали участие маленькие красотки из 35-ти стран.

В Турции девочка с мамой провела две недели, во время которых нашла много друзей из разных стран мира.

"Принцесса мира 2019" Валерия Воробьева (фото: facebook.com/suspilne.kherson)

Моделлингом Лера стала заниматься год назад. Все началось с дефиле в детском садике. А потом был конкурс "Принцесса Херсонщины", в котором девочка получила первое место.

После победы в Турции Леру пригласили на конкурс "Мини-мисс мира 2020".

В конкурсе "Принцесса мира" победила девочка из Херсона (видео: facebook.com/suspilne.kherson)