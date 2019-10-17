Дівчинка з Херсона стала принцесою світу: фото маленької красуні

Шестирічна українка перемогла у конкурсі краси "Принцеса світу 2019"
У міжнародному конкурсі краси "Принцеса світу 2019", який проходив у Туреччині, перемогла Валерія Воробйова - шестирічна українка з Херсона. Про маленьку красуні розповідає UA: Херсон в Facebook.
Мама дівчинки Світлана Воробйова каже, що в червні Лєра отримала гран-прі в конкурсі "Принцеса Європи", який проходив в Коблево. Після чого дівчинку запросили на "Принцесу світу" в Кушадаси (Туреччина).
"Принцеса світу 2019" Валерія Воробйова (фото: facebook.com/suspilne.kherson)
У цьому році в конкурсі з тридцятирічною історією брали участь маленькі красуні з 35-ти країн.
В Туреччині дівчинка з мамою провела два тижні, під час яких знайшла багато друзів з різних країн світу.
"Принцеса світу 2019" Валерія Воробйова (фото: facebook.com/suspilne.kherson)
Моделінгом Лєра стала займатися рік тому. Все почалося з дефіле в дитячому садку. А потім був конкурс "Принцеса Херсонщини", в якому дівчинка отримала перше місце.
Після перемоги в Туреччині Лєру запросили на конкурс "Міні-міс світу 2020".
У конкурсі "Принцеса світу" перемогла дівчинка з Херсона (відео: facebook.com/suspilne.kherson)