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Девід Бекхем показав, як пройшов його Новий рік (фото)

Вівторок 02 січня 2024 17:49
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Девід Бекхем показав, як пройшов його Новий рік (фото) Девід Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham)
Автор: Юлія Любченко

Девід та Вікторія Бекхем зустріли Новий 2024 рік у родинному колі та в рідному домі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram футболіста.

Як родина Бекхемів зустріла Новий рік

Новий 2024 рік зіркова родина святкувала вдома, а саме в Лондоні. Фотографії зі свята Нового року Девід Бекхем засвітив у своєму акаунті в Instagram.

На святкових фото 49-річна модельєрка Вікторія постала у смарагдово-зеленій трикотажній сукні за 1450 фунтів стерлінгів із колекції власного бренду.

А ось сам Девід обрав темно-синій класичний костюм та стильну краватку, яку вдало поєднував з білою сорочкою та парою коричневих туфель.

Компанію своїм зірковим батькам склали сини Ромео, Круз та донька Гарпер. Також з ними у святкову ніч була й дівчина Ромео Мія Ріган. Як відомо, дівчина досить відома та популярна модель.

Девід Бекхем показав, як пройшов його Новий рік (фото)Девід Бекхем показав, як пройшов його Новий рік (фото)

Девід Бекхем показав, як відсвяткував Новий рік (фото: instagram.com/davidbeckham)

На сімейних фотографіях можна помітити, як душевно і весело зіркова родина проводить час.

Кожен з них щиро посміхається і радіє тому, що знаходиться в цю новорічну ніч саме з родиною за одним столом.

А ось старший син Девіда та Вікторії, Бруклін, який майже завжди поряд з батьками, братами і сестрою, вирішив святкувати цей Новий рік лише зі своєю дружиною Ніколою Пельц. І для святкування цього магічного свята, молодята обрали Флориду.

Для вже повнолітнього сина Бекхемів Круза, це застілля виявилось особливим, адже він вперше в родинному колі зміг офіційно випити алкогольні напої. Хлопець не стримував своїх емоцій, під час тостів.

Отже, свято у родині Вікторії та Девіда минуло добре і спокійно, а також весело, бо новорічний настрій був у кожного з них. І цей факт, знову ж таки, підтверджують родинні святкові фотографії.

Девід Бекхем показав, як пройшов його Новий рік (фото)Девід Бекхем показав, як пройшов його Новий рік (фото)Девід Бекхем показав, як пройшов його Новий рік (фото)Девід Бекхем показав, як пройшов його Новий рік (фото)

Девід Бекхем показав, як відсвяткував Новий рік (фото: instagram.com/davidbeckham)

Раніше ми розповідали про те, що Девід Бекхем показав, як проводить час з родиною на відпочинку.

Також читайте наш матервал про те, що Девід Бекхем поділився рідкісним фото з мамою.

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