Девід Бекхем поділився рідкісним фото з мамою: "Обожнюю її"
48-річний англійський футболіст Девід Бекхем поділився зворушливими сімейними знімками з матір'ю Сандрою під час миття посуду.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спортсмена.
Як виглядає 74-річна мама ексфутболіста
У своєму блозі Девід повідав шанувальникам, що днями гостював у мами.
Після ланчу зірка, як і годиться зразковому синові, допоміг із брудним посудом.
Девід Бекхем з мамою на кухні (фото: instagram.com/davidbeckham)
"Обід із мамою і потім веселе миття посуду. Люблю тебе, мам, і Джоанну (сестра Девіда Бекхема. - Прим. ред.), яка не мила посуд, але із задоволенням їла чіпси", - написав спортсмен під кумедними кадрами з Сандрою.
Реакція юзерів
Шанувальники від цих фотографій у повному захваті.
Девід Бекхем з мамою на кухні (фото: instagram.com/davidbeckham)
- А можна зняти документальний фільм про те, як ви готуєте з мамою?
- Немає нічого кращого, ніж повернутися додому до маминої кухні
- Найкращі розмови часто відбуваються над раковиною, повною посуду
- Вона дивовижна
Нагадаємо, у Девіда та Вікторії міцна дружна родина. У пари четверо дітей: сини Бруклін, Ромео, Круз і дочка Харпер. Спортсмен намагається проводити з ними якомога більше часу.
Нещодавно Девід Бекхем показав, як проводить час з родиною на відпочинку.
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