Дэвид Бекхэм показал, как прошел его Новый год (фото)

Дэвид и Виктория Бекхэм встретили Новый 2024 в семейном кругу и в родном доме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram футболиста.

Как семья Бекхэмов встретила Новый год

Новый 2024 звездная семья праздновала дома, а именно в Лондоне. Фотографии с праздника Нового года Дэвид Бекхэм зажег в своем аккаунте в Instagram.

На праздничных фото 49-летняя модельер Виктория предстала в изумрудно-зеленом трикотажном платье за 1450 фунтов стерлингов из коллекции собственного бренда.

А вот сам Дэвид выбрал темно-синий классический костюм и стильный галстук, который удачно сочетал с белой рубашкой и парой коричневых туфель.

Компанию своим звездным родителям составили сыновья Ромео, Круз и дочь Гарпер. Также с ними в праздничную ночь была и девушка Ромео Мия Риган. Как известно, девушка небезызвестная и популярная модель.

Дэвид Бекхэм показал, как отпраздновал Новый год (фото: instagram.com/davidbeckham)

На семейных фотографиях можно заметить, как душевно и весело звездная семья проводит время.

Каждый из них искренне улыбается и радуется тому, что находится в эту новогоднюю ночь с семьей за одним столом.

А вот старший сын Дэвида и Виктории, Бруклин, почти всегда рядом с родителями, братьями и сестрой, решил праздновать этот Новый год только со своей женой Николой Пельц. И для празднования этого магического праздника, молодожены избрали Флориду.

Для уже совершеннолетнего сына Бекхэмов Круза это застолье оказалось особенным, ведь он впервые в семейном кругу смог официально выпить алкогольные напитки. Парень не сдерживал своих эмоций во время тостов.

Итак, праздник в семье Виктории и Дэвида прошел хорошо и спокойно, а также весело, потому что новогоднее настроение было у каждого из них. И этот факт опять же подтверждают семейные праздничные фотографии.

Дэвид Бекхэм показал, как отпраздновал Новый год (фото: instagram.com/davidbeckham)