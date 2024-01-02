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Дэвид Бекхэм показал, как прошел его Новый год (фото)

Вторник 02 января 2024 17:49
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Дэвид Бекхэм показал, как прошел его Новый год (фото) Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)
Автор: Юлия Любченко

Дэвид и Виктория Бекхэм встретили Новый 2024 в семейном кругу и в родном доме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram футболиста.

Как семья Бекхэмов встретила Новый год

Новый 2024 звездная семья праздновала дома, а именно в Лондоне. Фотографии с праздника Нового года Дэвид Бекхэм зажег в своем аккаунте в Instagram.

На праздничных фото 49-летняя модельер Виктория предстала в изумрудно-зеленом трикотажном платье за 1450 фунтов стерлингов из коллекции собственного бренда.

А вот сам Дэвид выбрал темно-синий классический костюм и стильный галстук, который удачно сочетал с белой рубашкой и парой коричневых туфель.

Компанию своим звездным родителям составили сыновья Ромео, Круз и дочь Гарпер. Также с ними в праздничную ночь была и девушка Ромео Мия Риган. Как известно, девушка небезызвестная и популярная модель.

Дэвид Бекхэм показал, как прошел его Новый год (фото)Дэвид Бекхэм показал, как прошел его Новый год (фото)

Дэвид Бекхэм показал, как отпраздновал Новый год (фото: instagram.com/davidbeckham)

На семейных фотографиях можно заметить, как душевно и весело звездная семья проводит время.

Каждый из них искренне улыбается и радуется тому, что находится в эту новогоднюю ночь с семьей за одним столом.

А вот старший сын Дэвида и Виктории, Бруклин, почти всегда рядом с родителями, братьями и сестрой, решил праздновать этот Новый год только со своей женой Николой Пельц. И для празднования этого магического праздника, молодожены избрали Флориду.

Для уже совершеннолетнего сына Бекхэмов Круза это застолье оказалось особенным, ведь он впервые в семейном кругу смог официально выпить алкогольные напитки. Парень не сдерживал своих эмоций во время тостов.

Итак, праздник в семье Виктории и Дэвида прошел хорошо и спокойно, а также весело, потому что новогоднее настроение было у каждого из них. И этот факт опять же подтверждают семейные праздничные фотографии.

Дэвид Бекхэм показал, как прошел его Новый год (фото)Дэвид Бекхэм показал, как прошел его Новый год (фото)Дэвид Бекхэм показал, как прошел его Новый год (фото)Дэвид Бекхэм показал, как прошел его Новый год (фото)

Дэвид Бекхэм показал, как отпраздновал Новый год (фото: instagram.com/davidbeckham)

Ранее мы рассказывали, что Дэвид Бекхэм показал, как проводит время с семьей на отдыхе.

Также читайте наш материал о том, что Дэвид Бекхэм поделился редким фото с мамой.

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