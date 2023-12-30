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Девід Бекхем поділився рідкісним фото з мамою: "Обожнюю її"

Девід Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham)
Автор: Іванна Пашкевич

48-річний англійський футболіст Девід Бекхем поділився зворушливими сімейними знімками з матір'ю Сандрою під час миття посуду.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спортсмена.

Як виглядає 74-річна мама ексфутболіста

У своєму блозі Девід повідав шанувальникам, що днями гостював у мами.

Після ланчу зірка, як і годиться зразковому синові, допоміг із брудним посудом.

Девід Бекхем з мамою на кухні (фото: instagram.com/davidbeckham)

"Обід із мамою і потім веселе миття посуду. Люблю тебе, мам, і Джоанну (сестра Девіда Бекхема. - Прим. ред.), яка не мила посуд, але із задоволенням їла чіпси", - написав спортсмен під кумедними кадрами з Сандрою.

Реакція юзерів

Шанувальники від цих фотографій у повному захваті.

Девід Бекхем з мамою на кухні (фото: instagram.com/davidbeckham)

  • А можна зняти документальний фільм про те, як ви готуєте з мамою?
  • Немає нічого кращого, ніж повернутися додому до маминої кухні
  • Найкращі розмови часто відбуваються над раковиною, повною посуду
  • Вона дивовижна

Нагадаємо, у Девіда та Вікторії міцна дружна родина. У пари четверо дітей: сини Бруклін, Ромео, Круз і дочка Харпер. Спортсмен намагається проводити з ними якомога більше часу.

Нещодавно Девід Бекхем показав, як проводить час з родиною на відпочинку.

Також дивіться, як вони відсвяткували Різдво.

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