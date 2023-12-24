Вікторія Бекхем показала, як проходить Різдво у родинному колі (фото)

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Вікторія Бекхем показала, як відзначає Різдво з родиною

Голлівудська зірка поділилася зі своїми шанувальниками сімейним моментом зі святкування Різдва. Жінка разом з майже усіма членами родини позувала на кількох святкових знімках.

На святі були присутні старший син пари Бруклін і його дружина Нікола Пельтц, а також молодші діти Круз і Харпер. Не зміг приїхати тільки Ромео Бекхем, який пішов по стопах свого батька і став професійним футболістом, через що у нього не завжди виходить викроїти час для відпочинку.

Проте на фотографіях помітно, як гарно Бекхеми проводять час у піжамах та домашньому одязі.

Як можна побачити, колишня "Spice Girl" виглядає розслаблено у домашньому халаті, а Девід одягнув піжаму. Діти зірок також були одягнені дуже просто, у худі та джинси. Але на інших фото майже всі були одягнені в однакові піжами, які складаються з білого верху та штанів у клітинку.

Вікторія Бекхем показала, як святкує Різдво у колі родини (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Можна було побачити, що колишній футболіст, його дружина Вікторія та діти пили біле вино, адже майже у кожного члена родини в руках є келих із цим напоєм.

Сини Девіда та Вікторії Ромео, і Круз, як і їхні батьки фотографувалися з Сантою, що скоріше за все, не просто так завітав до їхнього зіркового будинку та привітав зі святом.

На кожному фото можна побачити, наскільки щасливими себе почувають Бекхеми. Адже мати змогу відзначати Різдво у великій і дружній родині - це справжнє щастя, яке ми, на жаль, розуміємо лише з віком.

Тож, у голлівудській родині вже повним ходом панує святкова атмосфера та дух сімейних традицій.

Вікторія Бекхем показала, як святкує Різдво у колі родини (фото: instagram.com/victoriabeckham)