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Дэвид Бекхэм поделился редким фото с мамой: "Обожаю ее"

Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)
Автор: Иванна Пашкевич

48-летний английский футболист Дэвид Бекхэм поделился трогательными семейными снимками с матерью Сандрой во время мытья посуды.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсмена.

Как выглядит 74-летняя мама экс-футболиста

В своем блоге Дэвид поведал поклонникам, что на днях гостил у мамы.

После ланча звезда, как и полагается образцовому сыну, помог с грязной посудой.

Дэвид Бекхэм с мамой на кухне (фото: instagram.com/davidbeckham)

"Обед с мамой и потом веселое мытье посуды. Люблю тебя, мам, и Джоанну (сестра Дэвида Бекхэма. - Прим. ред.), которая не мыла посуду, но с удовольствием ела чипсы", - написал спортсмен под забавными кадрами с Сандрой.

Реакция пользователей

Поклонники от этих фотографий в полном восторге.

Дэвид Бекхэм с мамой на кухне (фото: instagram.com/davidbeckham)

  • А можно снять документальный фильм о том, как вы готовите с мамой?
  • Нет ничего лучше, чем вернуться домой к маминой кухне
  • Лучшие разговоры часто происходят над раковиной, полной посуды
  • Она удивительна

Напомним, у Дэвида и Виктории крепкая дружная семья. У пары четверо детей: сыновья Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер. Спортсмен пытается проводить с ними как можно больше времени.

Недавно Дэвид Бекхэм показал, как проводит время с семьей на отдыхе.

Также смотрите, как они отпраздновали Рождество.

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