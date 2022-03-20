Дэвид Бэкхем передал права на свою страницу Instagram врачу из Харькова: чтобы все увидели Украину

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram и призвал последовать этому примеру.

Страница Дэвида Бэкхема в Instagram насчитывает более 71 миллиона подписчиков. Его страничка считается одной из самых читаемых в мире.

"Сегодня я передаю свои социальные каналы Ирине, заведующей областным перинатальным центром в Харькове, Украина, где она помогает матерям рожать. Перейдите к моим историям, чтобы узнать больше об удивительной работе, которую Ирина и такие же медицинские работники, как она, делают для спасения жизней в Украине", - сказал Бэкхем.

Он призвал поддержать украинских врачей с помощью UNICEF и разместил ссылку, по которой можно сделать пожертвования.

Ирина Кондратьева – заведующая перинатальным центром и детский анестезиолог в Харькове. На страничке Бэкхема она разместила фотографии из медучреждения, где лечатся новорожденные детки.

Также она показала фотографии подвала, куда все маленькие пациенты вынуждены были перемещаться во время обстрелов российскими оккупантами. Она рассказала о беременных женщинах и матерях, которые прятались от авиаударов.

"Это были страшные три часа, которые мы провели вместе. К сожалению, младенцев, которые находятся в реанимации, мы не можем забрать в подвал, потому что они зависят от работы специального медоборудования. Первые дни были самыми трудными. Надо было научиться работать во время бомбардировок и авиаударов", - рассказала Ирина Кондратьева.

Стоит отметить, что Дэвид Бэкхем и его супруга Виктория собрали для детей Украины 1,3 миллиона долларов.