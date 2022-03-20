Дэвид Бэкхем передал права на свою страницу Instagram врачу из Харькова: чтобы все увидели Украину
Знаменитый английский футболист Дэвид Бэкхем отдал свою страницу в Instagram украинскому врачу из Харькова – Ирине Кондратьевой.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram и призвал последовать этому примеру.
Страница Дэвида Бэкхема в Instagram насчитывает более 71 миллиона подписчиков. Его страничка считается одной из самых читаемых в мире.
"Сегодня я передаю свои социальные каналы Ирине, заведующей областным перинатальным центром в Харькове, Украина, где она помогает матерям рожать. Перейдите к моим историям, чтобы узнать больше об удивительной работе, которую Ирина и такие же медицинские работники, как она, делают для спасения жизней в Украине", - сказал Бэкхем.
Он призвал поддержать украинских врачей с помощью UNICEF и разместил ссылку, по которой можно сделать пожертвования.
Ирина Кондратьева – заведующая перинатальным центром и детский анестезиолог в Харькове. На страничке Бэкхема она разместила фотографии из медучреждения, где лечатся новорожденные детки.
Также она показала фотографии подвала, куда все маленькие пациенты вынуждены были перемещаться во время обстрелов российскими оккупантами. Она рассказала о беременных женщинах и матерях, которые прятались от авиаударов.
"Это были страшные три часа, которые мы провели вместе. К сожалению, младенцев, которые находятся в реанимации, мы не можем забрать в подвал, потому что они зависят от работы специального медоборудования. Первые дни были самыми трудными. Надо было научиться работать во время бомбардировок и авиаударов", - рассказала Ирина Кондратьева.
Стоит отметить, что Дэвид Бэкхем и его супруга Виктория собрали для детей Украины 1,3 миллиона долларов.
Напомним, ранее мы писали о том, что певица Шер заявила, что хочет принимать у себя дома украинские семьи.
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