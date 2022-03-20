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Девід Бекхем передав права на свою сторінку Instagram лікарю з Харкова: щоб усі побачили Україну

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Неділя 20 березня 2022 22:11
Девід Бекхем передав права на свою сторінку Instagram лікарю з Харкова: щоб усі побачили Україну Фото: Девід Бекхем (instagram com davidbeckham)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитий англійський футболіст Девід Бекхем віддав свою сторінку в Instagram українському лікарю з Харкова - Ірині Кондратьєвій.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook Instagram і закликав наслідувати цей приклад.

Сторінка Девіда Бекхема в Instagram налічує понад 71 мільйон підписників. Його сторінка вважається однією з найбільш читаних у світі.

"Сьогодні я передаю свої соціальні канали Ірині, завідуючій обласним перинатальним центром у Харкові, Україна, де вона допомагає матерям народжувати. Перейдіть до моїх історій, щоб дізнатися більше про дивовижну роботу, яку Ірина і такі ж медичні працівники, як вона, роблять для порятунку життів в Україні", - сказав Бекхем.

Він закликав підтримати українських лікарів за допомогою UNICEF і розмістив посиланням, за яким можна зробити пожертви.

Ірина Кондратьєва - завідуюча перинатальним центром і дитячий анестезіолог в Харкові. На сторінці Бекхема вона розмістила фотографії з медустанови, де лікуються новонароджені дітки.

Девід Бекхем передав права на свою сторінку Instagram лікарю з Харкова: щоб усі побачили УкраїнуТакож вона показала фотографії підвалу, куди всі маленькі пацієнти змушені були переміщатися під час обстрілів російськими окупантами. Вона розповіла про вагітних жінок і матерів, які ховалися від авіаударів.

"Це були страшні три години, які ми провели разом. На жаль, немовлят, які знаходяться в реанімації, ми не можемо забрати в підвал, тому що вони залежать від роботи спеціального медобладнання. Перші дні були найважчими. Треба було навчитися працювати під час бомбардувань і авіаударів", - розповіла Ірина Кондратьєва.

Девід Бекхем передав права на свою сторінку Instagram лікарю з Харкова: щоб усі побачили УкраїнуВарто відзначити, що Девід Бекхем і його дружина Вікторія зібрали для дітей України 1,3 мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що співачка Шер заявила, що хоче приймати у себе вдома українські сім'ї.

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