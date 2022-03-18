ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Певица Шер заявила, что хочет принимать у себя дома украинские семьи

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 14:33
Певица Шер заявила, что хочет принимать у себя дома украинские семьи Фото: Певица Шер (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Американская певица Шер заявила, что готова принимать в своем доме украинские семьи, которые были вынуждены покинуть родную землю после вторжения путинских войск на территорию Украины.

Об этом звезда написала в Twitter.

"Я хотела бы стать спонсором программы "Украинские семьи в моем доме". Они будут в безопасности и о них позаботятся.

Многие люди с такой позицией как у меня, должны помогать. Если я или мои дети окажутся в такой ситуации, я надеюсь, кто-то, как я сейчас, сможет нам помочь", - написала она.

Отметим, что отцом 75-летней Шерилин Саркисян (настоящее имя певицы) был выходец из Армении - нации, которая не понаслышке знает, что такое геноцид.

Ранее о желании помочь беженцам из Украины также заявил британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Также мы писали, что Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам, чтобы рассказать правду о войне в Украине.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте LITE в Google News
звезды шоу-бизнеса Шер
STYLER
Перевод часов в Украине на летнее время 2022: когда и куда крутнуть стрелки
Перевод часов в Украине на летнее время 2022: когда и куда крутнуть стрелки