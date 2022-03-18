Певица Шер заявила, что хочет принимать у себя дома украинские семьи
Американская певица Шер заявила, что готова принимать в своем доме украинские семьи, которые были вынуждены покинуть родную землю после вторжения путинских войск на территорию Украины.
Об этом звезда написала в Twitter.
"Я хотела бы стать спонсором программы "Украинские семьи в моем доме". Они будут в безопасности и о них позаботятся.
Многие люди с такой позицией как у меня, должны помогать. Если я или мои дети окажутся в такой ситуации, я надеюсь, кто-то, как я сейчас, сможет нам помочь", - написала она.
Отметим, что отцом 75-летней Шерилин Саркисян (настоящее имя певицы) был выходец из Армении - нации, которая не понаслышке знает, что такое геноцид.
Ранее о желании помочь беженцам из Украины также заявил британский актер Бенедикт Камбербэтч.
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