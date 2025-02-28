Девід Бекхем назвав добавку, яка "є ключем до запобіганню старіння"

Що допомогає Бекхему залишатися молодим?

49-річний гравець стверджує, що "після відходу з футболу" ці продукти - порошок для напою "Daily Ultimate Essentials" і капсула для здорового старіння - змінили його рівень енергії, концентрацію та загальний стан здоров’я.

Офіційна презентація добавки IM8 відбулася 18 листопада 2024 року, а 14 січня 2025 року. Там Бекхем розповідав про харчові добавки, які він заснував спільно з медичною науковою компанією Prenetics і командою наукових консультантів у галузі академії, медицини та космічної науки.

"Моя зосередженість стала кращою, в мене багато енергії, я почуваюся гарно, я краще сплю, і мій кишечник чудово працює", - сказав він.

За словами зірки, його аналіз крові покращився після того, як він почав приймати IM8.

Зазначимо, що ціна добавки "кусається", місячний набір вітамінів стартує від 95 доларів.

Чи працюють ці добавки?

Інгредієнти є сумішшю біологічно активних сполук, що знаходяться в природі, таких як фукоїдан і берберин HCI, які, як вважають, мають омолоджуючі та антивікові властивості.

IM8 прозоро повідомляє на своєму веб-сайті про клінічні випробування, які пройшли ці інгредієнти.

"Наші рецептури проходять суворе тестування третьою стороною, включаючи сертифікацію NSF для спорту, щоб забезпечити безпеку, чистоту та ефективність. Ця сертифікація перевіряє понад 280 заборонених речовин, важких металів і забруднювачів, одночасно перевіряючи дозування інгредієнтів на відповідність етикетці", - сказано на сайті.

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