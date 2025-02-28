Дэвид Бекхэм назвал добавку, которая "является ключом к предотвращению старения"

Что помогает Бекхэму оставаться молодым?

49-летний игрок утверждает, что "после ухода из футбола" эти продукты - порошок для напитка "Daily Ultimate Essentials" и капсула для здорового старения - изменили его уровень энергии, концентрацию и общее состояние здоровья.

Официальная презентация добавки IM8 состоялась 18 ноября 2024 года, а 14 января 2025 года. Там Бекхэм рассказал о пищевых добавках, которые он основал совместно с медицинской научной компанией Prenetics и командой научных консультантов в области академии, медицины и космической науки.

"Моя сосредоточенность стала лучше, у меня много энергии, я чувствую себя хорошо, я лучше сплю, и мой кишечник прекрасно работает", - сказал он.

По словам звезды, его анализ крови улучшился после того, как он начал принимать IM8.

Отметим, что цена добавки "кусается", месячный набор витаминов стартует от 95 долларов.

Работают ли эти добавки?

Ингредиенты представляют собой смесь биологически активных соединений, находящихся в природе, таких как фукоидан и берберин HCI, которые, как полагают, обладают омолаживающими и антивозрастными свойствами.

IM8 прозрачно сообщает на своем веб-сайте о клинических испытаниях, которые прошли эти ингредиенты.

"Наши рецептуры проходят строгое тестирование третьей стороной, включая сертификацию NSF для спорта, чтобы обеспечить безопасность, чистоту и эффективность. Эта сертификация проверяет более 280 запрещенных веществ, тяжелых металлов и загрязнителей, одновременно проверяя дозировку ингредиентов на соответствие этикетке", - сказано на сайте.

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