Дев'ять речей, які в жодному разі не слід робити під час використання Wi-Fi у громадських місцях

Не підключайтеся до спільних Wi‑Fi автоматично

Сучасні смартфони та комп'ютери зазвичай пропонують автоматично підключитися до відкритих точок доступу Wi‑Fi або до тих, що ви використовували раніше. У багатьох системах ця опція активна за замовчуванням.

Але за цю зручність ви можете дорого заплатити. Кіберзлочинці можуть створити фальшиву Wi-Fi-мережу з назвою популярного кафе або коворкінгу, і ноутбуки та смартфони жертв будуть самостійно приєднуватися до них без відома користувачів.

Щоб уникнути подібних атак, слід дотримуватись певних заходів:

Відключайте Wi-Fi, коли ви ним не користуєтеся, - це також допоможе зберегти заряд батареї

Забороняйте автоматичне підключення до доступних мереж у параметрах пристрою, якщо у вас є така опція. Наприклад, у Windows достатньо зняти галочку "Підключатися автоматично" в налаштуваннях мережі

Також не лінуйтеся видаляти громадські точки Wi‑Fi зі списку підключень відразу після їх використання

Не входьте з логіном та паролем у важливі для вас облікові записи

Це, ймовірно, найважливіше правило при використанні громадських мереж Wi-Fi. Уникайте введення особистих даних, таких як імена користувача, адреси електронної пошти та паролі, в поля на веб-сторінках у публічних Wi-Fi мережах.

У разі зламування такої мережі хакер може легко викрасти ці дані або cookie-файли, використовуючи їх для доступу до вашого листування або файлів у хмарних сховищах.

Зламана точка доступу здатна перехоплювати ваші DNS-запити, спрямовуючи ваш браузер на фальшиві веб-сторінки. Усі введені вами логіни та паролі на цих сторінках можуть потрапити до рук зловмисника.

Не створюйте нові облікові записи

Реєстрація нового облікового запису в загальнодоступній Wi-Fi мережі також може становити небезпеку, відкриваючи доступ хакерам до ваших особистих даних. Це особливо ризиковано, якщо ви надаєте докладні відомості, такі як ім'я, адресу, професійну інформацію, банківські реквізити тощо.

Тому, при створенні нових облікових записів або під час операцій, пов'язаних з обробкою конфіденційної інформації, рекомендується використовувати приватні Wi-Fi мережі.

Не створюйте нові облікові записи (фото: Unsplash)

Не підтверджуйте свою особистість

Іноді організації, банківські клієнти та онлайн-сервіси можуть попросити у вас підтвердження особистості. Наприклад, якщо ви знаходитесь в іншій країні і відкриваєте програму своєї улюбленої соціальної мережі, вона може попросити вас зробити фотографію з паспортом або виконати подібну дію.

Це стандартний захід безпеки, який допомагає переконатися, що ви дійсно є собою. Це допустимо у приватних мережах, але не на загальнодоступних Wi-Fi.

Так ви можете передати зловмиснику особисту інформацію, включаючи дані паспорта та біометрії, що може бути використано для підробки вашої особи, наприклад, при оформленні кредиту.

Не вказуйте свої платіжні реквізити

Онлайн-шопінг - не найбезпечніше заняття у загальнодоступній мережі Wi-Fi. Хакери можуть перехопити всі ваші банківські дані, що вводяться під час оформлення замовлення.

Якщо вам дійсно необхідно здійснити покупку поза межами дому, рекомендується використовувати для цього смартфон через мобільний інтернет або створити точку доступу на телефоні та підключити до неї ноутбук.

Не вказуйте свої платіжні реквізити (фото: Freepik)

Не користуйтесь онлайн-банкінгом

У громадських мережах зловмисники можуть використовувати різні хитрі методи для перехоплення і навіть зміни даних, що передаються вами, що дозволяє їм отримати доступ до ваших банківських служб.

Найбільш поширеним способом здійснення подібних дій є атаки Man-in-the-Middle (MITM), у яких хакер перехоплює ваш трафік через створену ним підроблену точку Wi-Fi.

Для підвищення безпеки рекомендується підключатись до вашого рахунку не через громадський Wi-Fi, а через мобільний інтернет. Злом мобільного провайдера для хакерів є набагато складнішим завданням порівняно зі створенням підробленої точки доступу.

Також слід переконатися, що ви використовуєте офіційний додаток банку, а не підроблену копію, та що активовано двофакторну автентифікацію.

Не працюйте віддалено

На перший погляд, ідея віддаленої роботи через загальнодоступні мережі Wi-Fi здається більш ніж привабливою. Адже образ фрілансера, що влаштувався у кафе з чашкою кави та MacBook, міцно вкоренився у нашому сприйнятті.

Проте фактично виконання корпоративних завдань у мережі Wi-Fi являє собою невдалу ідею. Кіберзлочинці можуть отримати доступ до інформації, що містить комерційну таємницю.

Тому, перш ніж приступити до роботи в коворкінгу або кафе, необхідно переконатися, що ви підключені до офіційної точки доступу, а не сторонньої. Крім того, уникайте передачі важливої інформації через Wi-Fi, якщо мережа не захищена паролем.

Не залишайте свій пристрій без нагляду

Ніколи не залишайте пристрої без нагляду у громадських місцях, особливо якщо вони підключені до відкритої мережі. Ноутбуки, телефони та пристрої зберігання даних - це золота жила для хакерів. Навіть якщо вони не вкрадуть ваш пристрій, то поки вас немає, хакер може з ними зробити все що завгодно.

Не надавайте доступ до файлів на своєму комп'ютері

Існує два типи обміну файлами, яких слід уникати під час використання загальнодоступного Wi-Fi. По-перше, вам потрібно вимкнути всі налаштування загального доступу до файлів на підключених пристроях, оскільки хакери можуть використовувати їх для доступу до файлів та папок.

Наприклад, якщо ви використовуєте MacOS, ви можете клацнути на піктограму меню Apple і вибрати "Налаштування системи", потім "Основні" та "Спільний доступ", щоб переглянути всі налаштування загального доступу, які в даний момент включені.

Вимкніть усі можливі варіанти спільного доступу, щоб інші люди, які використовують ту саму мережу, не могли отримати доступ до файлів та інших даних вашого пристрою.

Інший тип обміну файлами, якого слід уникати - це обмін файлами в Інтернеті з іншими користувачами вручну. Наприклад, якщо ви використовуєте таку програму, як Google Диск, зачекайте, доки ви не отримаєте доступ до захищеної мережі, перш ніж ділитися будь-якими файлами - або за допомогою функцій обміну файлами на Диску, або іншими способами (наприклад, вкладеннями електронної пошти) .

Не надавайте доступ до файлів на своєму комп'ютері (фото: MakeUseOf)