Як швидко знайти пароль від Wi-Fi на комп'ютері: допоможе лише одна фраза

Спочатку потрібно запустити функцію "Виконати" або Run - її можна активувати натисканням комбінації клавіш Win+R або знайти в меню "Пуск", у папці "Службові". Потім у вікні напишіть cmd - це включить командний рядок. До речі, його також можна знайти в тій же папці "Службові" у "Пуск".

Перед вами з'явиться чорне вікно командного рядка, система чекатиме на команди після фрази C:\Users\Ім'я користувача\. Відразу після риси вам потрібно написати ту саму фразу - netsh wlan show profile name="Назва вайфая" key=clear і натиснути Enter (замість "Назва вайфая", звичайно, впишіть назву вашої бездротової мережі).

Система відобразить параметри підключення, безпеки та іншу корисну інформацію. У розділі безпеки, поруч із рядком "Вміст ключа" (Key Content), ви знайдете пароль від вашого роутера.

How to find your WiFi password easilypic.twitter.com/YjpDLvFPZx