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Як швидко знайти пароль від Wi-Fi на комп'ютері: допоможе лише одна фраза

Понеділок 19 лютого 2024 18:42
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Як швидко знайти пароль від Wi-Fi на комп'ютері: допоможе лише одна фраза Даний лайфхак працює тільки з ПК та ноутбуками на базі Windows (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

У соціальних мережах поширюється лайфхак на випадок, коли ви забули пароль Wi-Fi, але хочете підключити новий пристрій. Протягом двох днів невелике відео, опубліковане у Х (Twitter), набрало понад 7 мільйонів переглядів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на обліковий запис користувача Science Girl у Х (Twitter).

Як швидко знайти пароль від Wi-Fi

Спочатку потрібно запустити функцію "Виконати" або Run - її можна активувати натисканням комбінації клавіш Win+R або знайти в меню "Пуск", у папці "Службові". Потім у вікні напишіть cmd - це включить командний рядок. До речі, його також можна знайти в тій же папці "Службові" у "Пуск".

Перед вами з'явиться чорне вікно командного рядка, система чекатиме на команди після фрази C:\Users\Ім'я користувача\. Відразу після риси вам потрібно написати ту саму фразу - netsh wlan show profile name="Назва вайфая" key=clear і натиснути Enter (замість "Назва вайфая", звичайно, впишіть назву вашої бездротової мережі).

Система відобразить параметри підключення, безпеки та іншу корисну інформацію. У розділі безпеки, поруч із рядком "Вміст ключа" (Key Content), ви знайдете пароль від вашого роутера.

У нас також є матеріал про те, як часто потрібно міняти Wi-Fi роутер.

А ще ми писали про прості дії, які допоможуть вам позбутися шуму комп'ютера.

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