Детям мясо не положено: в сети показали меню детсада в Донецке

В детсадах Донецка дети питаются кашей и хлебом (Коллаж РБК-Украина)

В сети показали, чем кормят маленьких детей в садиках оккупированного Донецка

В оккупированном Донецке у малышей в детских садиках очень скудное меню. Детям предлагают хлеб и кашу в больших количествах, а о мясе и рыбе речи вообще не идет. Об этом сообщают "Донецкие новости". Молочные продукты в меню также отсутствуют. Сотрудники дошкольных учреждений сообщают, что просто нет финансирования.

Родители малышей в панике, дети приходят домой полуголодные. Пользователи соцсетей разместили меню детсада в Куйбышевском районе Донецка.

"Оказывается, в республике детям мясо не положено... Именно так выглядит меню на сегодня в ясли-саде № 288. Я подозреваю, что и в остальных садиках то же самое... Зрелище, надо сказать, печальное. Значит, деньги на салюты, парады и флажки в республике есть, а детям мясо можно не давать?.. Товарищи! За что мы боремся? - спрашивают люди.

Меню детсада в Донецке (dnews.dn.ua)

Также в детсадах рекомендуют родителям брать еду для малышей из дома.

"Нам так и сказали, чтобы просматривали меню на день вперед, если ребенок это есть не будет, берите печенье, яблочки, нескоропортящиеся продукты на перекус", - рассказала одна из мам.

Сотрудники дошкольных учебных заведений объясняют, что продукты приходится закупать практически в долг, так как нет финансирования.

"Поставщики обязаны отгрузить товар по накладной, а потом до морковкиного заговенья ждать оплаты. При этом они платят налоги по первому событию (т. е. по отгрузке). Мы, например, не платим уже полгода никому, т. к. нет финансирования. Я уже шарахаюсь от людей на улице, потому что должны половине города уже", – рассказала одна из работниц детсада.