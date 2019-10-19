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Боевики в пятницу 21 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Новости » Происшествия    19.10.2019 - 07:11
Боевики в пятницу 21 раз нарушили "тишину" на Донбассе
Иллюстративное фото (ООС)

Потерь среди украинских военных не зафиксировано

В течение прошлых суток, 18 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Так, обстрелы велись вблизи Водяного, Новотроицкого, Талаковки, Авдеевки, Березового, Красногоровки, Павлополя.

Кроме того, боевики стреляли неподалеку Новолуганского, Луганского, Золотого-4, Крымского, Новотошковского, Троицкого.

"За минувшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня - вблизи Золоого и Зайцевого. На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества взрывов.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 17 октября ранены двое украинских военных. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве потерпел ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный во время выполнения инженерных работ получил взрывную травму.

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