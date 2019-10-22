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Дітям м'ясо не годиться: в мережі показали меню дитсадка в Донецьку

STYLERЖиття    22.10.2019 - 13:28
Дітям м'ясо не годиться: в мережі показали меню дитсадка в Донецьку
У дитсадках Донецька діти харчуються кашею та хлібом (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали, чим годують маленьких дітей у садочках окупованого Донецька

В окупованому Донецьку у малюків у дитячих садках дуже убоге меню. Дітям пропонують хліб і кашу у великих кількостях, а про м'ясо та рибу мова взагалі не йде. Про це повідомляють "Донецькі новини". Молочні продукти в меню також відсутні. Працівники дошкільних установ повідомляють, що просто немає фінансування.

Батьки малюків в паніці, діти приходять додому напівголодні. Користувачі соцмереж розмістили меню дитсадка в Куйбишевському районі Донецька.

"Виявляється, в республіці дітям м'ясо не годиться... Саме так виглядає меню на сьогодні в ясла-садку № 288. Я підозрюю, що і в інших садочках те ж саме... Видовище, треба сказати, сумне. Значить, гроші на салюти, паради та прапорці в республіці є, а дітям м'ясо можна не давати?.. Товариші! За що ми боремося? - запитують люди.

Дітям м'ясо не годиться: в мережі показали меню дитсадка в ДонецькуМеню дитсадка в Донецьку (dnews.dn.ua)

Також у дитсадках рекомендують батькам брати їжу для малюків з дому.

"Нам так і сказали, щоб переглядали меню на день вперед, якщо дитина це їсти не буде, беріть печиво, яблучка, нешвидкопсувні продукти на перекус", - розповіла одна з мам.

Працівники дошкільних навчальних закладів пояснюють, що продукти доводиться закуповувати практично в борг, бо немає фінансування.

"Постачальники зобов'язані відвантажити товар за накладною, а потім до морковкиного заговіння чекати оплати. При цьому вони платять податки за першою подією (тобто по відвантаженню). Ми, наприклад, не платимо вже півроку нікому, бо нема фінансування. Я вже шарахаюсь від людей на вулиці, тому що винні половині міста вже", – розповіла одна з працівниць дитсадка.

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