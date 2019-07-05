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Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: конкурс под угрозой

STYLERЖизнь    05.07.2019 - 14:55
Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: конкурс под угрозой
Евровидение 2020 должно пройти в Нидерландах (коллаж РБК-Украина)

Проведение Евровидения 2020 под угрозой срыва

Евровидение 2020 не состоится в Амстердаме. Столица Нидерландов стала уже третьим городом этой страны, который отказался от проведения песенного конкурса.

О том, что Евровидение 2020 не пройдет в Амстердаме, сказала мэр города Фемке Халсема. Причиной чиновник назвала то, что вмещающий 17 тыс. зрителей концертный зал Ziggo Dome, в котором планировалось провести конкурс, оказался забронирован на даты проведения грандиозного музыкального мероприятия (с 12 по 16 мая).

"Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести", - отметила Халсема.

При этом она добавила, что власти Амстердама пытались найти другое место для проведения Евровидения 2020, но и эти попытки не увенчались успехом.

Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: конкурс под угрозой

Арена Ziggo Dome в Амстердаме (Фото: eurovisionworld.com)

Добавим, что ранее о невозможности принять Евровидение 2020 заявили другие города - Гаага и Бреда.

Таким образом, на данный момент потенциальными городами, в которых может пройти песенное действо, остаются Арнем, Маастрихт, Роттердам, Утрехт и Хертогенбос.

Напомним, что Евровидение 2020 должно пройти в Нидерландах. Это право для своей страны завоевал исполнитель Дункан Лоуренс, который с песней "Arcade" в 2019 году одержал победу на конкурсе в Тель-Авиве.

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