Эти "детские" болезни могут привести к недетским последствиям, если вовремя не защититься

Болезни, от которых своевременно не защитились еще в детском возрасте, могут привести к серьезным осложнениям уже у взрослых. Речь, в частности, идет о кори, коклюше, полиомиелите, ветрянке и ротавирусе - и последствиях этих недугов.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения Украины на странице в Facebook .

В ведомстве призывают вовремя вакцинироваться, приводя истории маленьких и взрослых украинцев, которые не были привиты, и потому тяжело болели.

"Температура под 40 градусов, не сбивающаяся, судорожный кашель, от которого задыхаешься ночью, упадок сил и обезвоживания от длительной рвоты и поноса, рубцы от глубоких воспалений по всему телу, паралич ног - это недетские последствия "детских" болезней, которых можно было избежать", - говорится в публикации.

"Болеть или вакцинироваться? Выбор очевиден!" - подчеркивают в Минздраве.

Корь

Корь является вирусным инфекционным заболеванием, которое сопровождается интоксикацией организма, лихорадкой, пятнисто-узелковыми высыпаниями, поражением дыхательных путей, воспалением конъюктивы.

Вирус кори передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании. Инкубационный период заболевания составляет до 21 дня. Среди осложнений кори наиболее частое - пневмония, также корь у детей может вызвать осложнения в виде ларингита, ларинготрахеобронхита, стоматита.

По календарю профилактических прививок Минздрава, вакцину вводят детям в возрасте 1 год и 6 лет. Вакцинация проводится дважды, с целью защиты тех детей, у которых не сформировался иммунитет к вирусу кори после первой прививки.

Коклюш

Коклюш - очень заразное и опасное заболевание. Недуг характеризуется воспалением дыхательных путей, а самый распространенный признак - затяжной кашель. Дети, инфицированные коклюшем, могут иметь приступы кашля в течение 4-8 недель.

У грудничков коклюш может сопровождаться временным прекращением дыхательных движений. Пневмония является довольно распространенным осложнением от коклюша. Реже возникают конвульсии и поражения головного мозга.

Предотвратить коклюш можно благодаря вакцинации. Согласно национальному календарю прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Полиомиелит

Полиомиелит - вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. В некоторых случаях грозит неизлечимым параличом и даже смертью. Особенно уязвимы к полио дети в возрасте от 6 лет. Подхватить полиовирусы можно чаще всего из-за немытых рук, иногда из-за зараженной воды и пищи.

Симптомы заболевания можно перепутать с гриппом из-за схожих признаков.

Лекарства от заболевания не существует и единственный способ защиты - вакцинация. Согласно национальному календарю прививок ребенок должен получить 6 доз вакцины от полиомиелита:

в 2 и 4 месяца - инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ);

в 6 и 18 месяцев - оральной полиомиелитной вакциной (ОПС)

в 6 и 14 лет - ОПС.

Ветряная оспа (ветрянка)

Ветряная оспа, или ветрянка - одно из самых распространенных инфекций в мире. Вирус передается воздушно-капельным путем и является очень заразным.

Чаще всего болеют дети в возрасте 2-4 года. Болезнь проявляется сыпями, которые очень чешутся, повышением температуры тела и недомоганием. Такая сыпь появляется сначала на груди, спине, лице, а затем распространяется по всему телу. Болезнь может иметь серьезные осложнения, даже опасные для жизни, особенно для младенцев и беременных женщин.

Прививки считаются лучшим способом защиты от ветрянки - их делают с 12 месяцев и в любом возрасте потом.

Ротавирус

Ротавирус - это возбудитель кишечной и ротавирусной инфекции. Это достаточно тяжелая кишечная инфекция с высоким уровнем обезвоживания и высокой вероятностью попасть в больницу в стационар.

Важной особенностью вакцинации от инфекции является то, что ее очень необходимо закончить до того, как ребенку исполнится полгода. Необходимы две дозы.