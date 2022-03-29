Плановые прививки в условиях войны: украинцам объяснили, куда надо обращаться

Украинцам напомнили, что даже в условиях войны в стране есть возможность получить плановую прививку. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу, а тем кто вынужденно покинул свой дом - в ближайший центр первичной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

В ведомстве отмечают, что национальный календарь прививок включает вакцинацию от 10 болезней: гепатита В, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, паротита и краснухи. Большинство из них проводят в детстве, прививки от столбняка и дифтерии - каждые 10 лет.

"Если вы пропустили ревакцинацию от дифтерии и столбняка или имеете детей, которым нужна плановая прививка, обратитесь к своему семейному врачу. Если переехали - в ближайший Центр первичной помощи. Найти его помогут по номеру 16-77", - поясняют в НСЗУ.

Даже без декларации с врачом первичная помощь будет безвозмездная

"Расскажите врачу, какие прививки уже есть у вас или вашего ребенка. Врач поможет составить график. Прививки вакцинами, закупленными за счет государственного бюджета, являются бесплатными для пациентов. Бесплатной является вакцинация против COVID-19", - добавляют в сообщении.

Напомним, в Минздраве пояснили как вакцинироваться от коронавируса тем, кто вынужденно покинул Украину.

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