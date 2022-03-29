ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Плановые прививки в условиях войны: украинцам объяснили, куда надо обращаться

Новина українською →
Киев, Вторник 29 марта 2022 16:46
Плановые прививки в условиях войны: украинцам объяснили, куда надо обращаться Фото: украинцы имеют возможность получить плановую прививку даже в условиях войны (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцам напомнили, что даже в условиях войны в стране есть возможность получить плановую прививку. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу, а тем кто вынужденно покинул свой дом - в ближайший центр первичной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

В ведомстве отмечают, что национальный календарь прививок включает вакцинацию от 10 болезней: гепатита В, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, паротита и краснухи. Большинство из них проводят в детстве, прививки от столбняка и дифтерии - каждые 10 лет.

"Если вы пропустили ревакцинацию от дифтерии и столбняка или имеете детей, которым нужна плановая прививка, обратитесь к своему семейному врачу. Если переехали - в ближайший Центр первичной помощи. Найти его помогут по номеру 16-77", - поясняют в НСЗУ.

Даже без декларации с врачом первичная помощь будет безвозмездная

"Расскажите врачу, какие прививки уже есть у вас или вашего ребенка. Врач поможет составить график. Прививки вакцинами, закупленными за счет государственного бюджета, являются бесплатными для пациентов. Бесплатной является вакцинация против COVID-19", - добавляют в сообщении.

Напомним, в Минздраве пояснили как вакцинироваться от коронавируса тем, кто вынужденно покинул Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУ Вакцинация
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле