Украина запускает вакцинацию детей от полиомиелита: в каком возрасте нужно делать прививки
В Украине с 1 февраля начинается вакцинация детей в возрасте от полугода до 6 лет от полиомиелита. Прививочная кампания пройдет в два этапа.
О том, сколько и в каком возрасте нужно сделать прививки - в материале РБК-Украина ниже.
Симптомы и последствия полиомиелита
Полиомиелит - вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. В некоторых случаях грозит неизлечимым параличом и даже смертью. Чаще всего поражает детей в возрасте до 6 лет.
Симптомы заболевания можно перепутать с гриппом из-за схожих признаков:
- лихорадка;
- головные боли;
- боль в животе и горле;
- тошнота;
- повышенная утомляемость и вялость.
Вакцинация детей от полиомиелита в Украине
Случаи заболевания полиомиелитом в Украине начали фиксировать осенью прошлого года. В январе 2022-го в стране подтвердили два случая инфекционного заболевания. Один из них обнаружили у двухлетнего мальчика из Закарпатской области.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин объявил, что с 1 февраля в стране начинается вакцинация детей в возрасте от полугода до 6 лет от полиомиелита. По его словам, первый этап прививочной кампании будет продолжаться три недели:
- первый охватит детей до 6 лет, не получивших всех необходимых прививок;
- второй - начнется весной.
Сколько и в каком возрасте нужно сделать прививки от полиомиелита
Министерство здравоохранения Украины 25 января напомнило, сколько и в каком возрасте необходимо делать прививки детям от полиомиелита. В ведомстве подчеркнули, что лекарства от заболевания не существует и единственный способ защиты - вакцинация.
Согласно Национальному календарю прививок ребенок должен получить 6 доз вакцины от полиомиелита:
- в 2 и 4 месяца - инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ);
- в 6 и 18 месяцев - оральной полиомиелитной вакциной (ОПС)
- в 6 и 14 лет - ОПС.
В Минздраве отметили, что обе вакцины от полиомиелита формируют иммунитет к инфекции и предотвращают передачу вируса.
Фото: сколько и в каком возрасте нужно сделать прививки от полиомиелита (facebook.com/moz.ukr)
Напомним, в начале ноября прошлого года в Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит - у нее парализовало ногу.