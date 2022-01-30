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Украина запускает вакцинацию детей от полиомиелита: в каком возрасте нужно делать прививки

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Киев, Воскресенье 30 января 2022 09:00
Украина запускает вакцинацию детей от полиомиелита: в каком возрасте нужно делать прививки Фото: сколько и в каком возрасте делают прививки от полиомиелита детям (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине с 1 февраля начинается вакцинация детей в возрасте от полугода до 6 лет от полиомиелита. Прививочная кампания пройдет в два этапа.

О том, сколько и в каком возрасте нужно сделать прививки - в материале РБК-Украина ниже.

Симптомы и последствия полиомиелита

Полиомиелит - вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. В некоторых случаях грозит неизлечимым параличом и даже смертью. Чаще всего поражает детей в возрасте до 6 лет.

Симптомы заболевания можно перепутать с гриппом из-за схожих признаков:

  • лихорадка;
  • головные боли;
  • боль в животе и горле;
  • тошнота;
  • повышенная утомляемость и вялость.

Вакцинация детей от полиомиелита в Украине

Случаи заболевания полиомиелитом в Украине начали фиксировать осенью прошлого года. В январе 2022-го в стране подтвердили два случая инфекционного заболевания. Один из них обнаружили у двухлетнего мальчика из Закарпатской области.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин объявил, что с 1 февраля в стране начинается вакцинация детей в возрасте от полугода до 6 лет от полиомиелита. По его словам, первый этап прививочной кампании будет продолжаться три недели:

  • первый охватит детей до 6 лет, не получивших всех необходимых прививок;
  • второй - начнется весной.

Сколько и в каком возрасте нужно сделать прививки от полиомиелита

Министерство здравоохранения Украины 25 января напомнило, сколько и в каком возрасте необходимо делать прививки детям от полиомиелита. В ведомстве подчеркнули, что лекарства от заболевания не существует и единственный способ защиты - вакцинация.

Согласно Национальному календарю прививок ребенок должен получить 6 доз вакцины от полиомиелита:

  • в 2 и 4 месяца - инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ);
  • в 6 и 18 месяцев - оральной полиомиелитной вакциной (ОПС)
  • в 6 и 14 лет - ОПС.

В Минздраве отметили, что обе вакцины от полиомиелита формируют иммунитет к инфекции и предотвращают передачу вируса.

Украина запускает вакцинацию детей от полиомиелита: в каком возрасте нужно делать прививки

Фото: сколько и в каком возрасте нужно сделать прививки от полиомиелита (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, в начале ноября прошлого года в Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит - у нее парализовало ногу.

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