От каких заболеваний бесплатно вакцинируют в Украине: перечень

Бесплатно в Украине можно вакцинироваться от 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита B, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Медики говорят, что эти прививки являются обязательными.

Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook .

Кроме того, в 2022 году к этому списку может добавиться прививка против пневмококковой инфекции. Также Украина закупает вакцины от бешенства, которую делают после укуса животного с подозрением на бешенство или же подтвержденным бешенством.

Как можно бесплатно вакцинироваться?

Украинцы, которые заключили декларацию с семейным врачом или педиатром, имеет право на бесплатную прививку. В то же время перечень вакцин, которые оплачивает государство, может отличаться для взрослых и детей.

Медики говорят, что каждый ребенок может бесплатно получить указанных выше 10 обязательных прививок. Но взрослые бесплатно получают только прививки от дифтерии и столбняка.

Также ревакцинацию нужно проводить каждые десять лет. Прививки делают в частных или коммунальных учреждениях, подписавших договор с НСЗУ.

В амбулатории или поликлинике можно ввести вакцину, которую человек приобрел за свой счет. О том, как правильно привести препарат в медицинское учреждение стоит спросить у врача.

В Минздраве рекомендуют прививаться за свой счет от: ветряной оспы, ротавируса, гриппа, менингококка, гепатита а, пневмококка и папилломавирусной инфекции.

Как вакцинироваться от коронавируса?

Сейчас в Украине можно бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Записаться на прививку можно через приложение, или портал Дія сервис Helsi или же контакт-центр Минздрава.