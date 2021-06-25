От каких заболеваний бесплатно вакцинируют в Украине: перечень
Бесплатно в Украине можно вакцинироваться от 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита B, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Медики говорят, что эти прививки являются обязательными.
Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Кроме того, в 2022 году к этому списку может добавиться прививка против пневмококковой инфекции. Также Украина закупает вакцины от бешенства, которую делают после укуса животного с подозрением на бешенство или же подтвержденным бешенством.
Как можно бесплатно вакцинироваться?
Украинцы, которые заключили декларацию с семейным врачом или педиатром, имеет право на бесплатную прививку. В то же время перечень вакцин, которые оплачивает государство, может отличаться для взрослых и детей.
Медики говорят, что каждый ребенок может бесплатно получить указанных выше 10 обязательных прививок. Но взрослые бесплатно получают только прививки от дифтерии и столбняка.
Также ревакцинацию нужно проводить каждые десять лет. Прививки делают в частных или коммунальных учреждениях, подписавших договор с НСЗУ.
В амбулатории или поликлинике можно ввести вакцину, которую человек приобрел за свой счет. О том, как правильно привести препарат в медицинское учреждение стоит спросить у врача.
В Минздраве рекомендуют прививаться за свой счет от: ветряной оспы, ротавируса, гриппа, менингококка, гепатита а, пневмококка и папилломавирусной инфекции.
Как вакцинироваться от коронавируса?
Сейчас в Украине можно бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Записаться на прививку можно через приложение, или портал Дія сервис Helsi или же контакт-центр Минздрава.
Ранее мы сообщали, что в Украине заработали более 130 центров вакцинации.
Также за минувшие сутки в Украине было вакцинировано рекордное количество людей, прививки против COVID-19 получили более 96 тысяч граждан.