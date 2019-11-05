В детсаду под Львовом вспыхнул скандал из-за "русского мира"

Детский сад в Самборском районе Львовской области попал в скандал из-за пропаганды российской культуры для воспитанников заведения. Фотофакт присутствия "русского мира" опубликовали в Facebook-сообществе ГО "Громада та ініціатива".

Так, в селе Ольшаник территориальная община торжественно открыла новое дошкольное заведение "Лісова пісня" для 50-ти детей. На "разрезании красной ленточки" присутствовали чиновники Львовской ОГА, а также местные предприниматели.

Однако все впечатление от нового садика было испорчено оформлением учебной комнаты в саду. На стене красовались персонажи из российского мультсериала "Смешарики".

Детский сад под Львовом попал в скандал (фото: facebook.com)

"Очень обидно, что в воображении художников-исполнителей подрядных работ не нашлось место для красивых персонажей украинских мультфильмов, для примера известного Петра Пяточкина, Капитошки или запорожских казаков", - сказано в публикации.

Вместо этого ежедневно дети часами будут созерцать творение аниматоров из студии "Петербург", созданное при поддержке Минкульта РФ.

В ГО "Громада та ініціатива" напомнили, что во Львовской области действует мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Детский сад под Львовом попал в скандал (скрин: facebook.com)