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Заведующая и родители "взяли в заложники" маму: детсад в Днепре попал в скандал

STYLERЖизнь    23.10.2019 - 12:35
Заведующая и родители "взяли в заложники" маму: детсад в Днепре попал в скандал
Детский сад в Днепре попал в скандал (коллаж: РБК-Украина)

В детском саду Днепра происходит систематическая травля мамы и ребенка с 2017 года

В детском саду города Днепр вспыхнул небывалый скандал из-за действий администрации заведения, а также родительского комитета, которые фактически взяли в заложники маму одного из детей. Об инциденте в садике № 201 в Facebook написала сама пострадавшая Оксана Репецкая.

Так, в понедельник, 21 октября, женщина пришла за ребенком. И как оказалось, попала в ловушку "заранее спланированной акции". Родители в составе 15 человек, директор сада, методист и воспитатель не выпускали ее из раздевалки. Кроме того, они вызвали в сад полицию, чтобы разобраться с женщиной.

По словам Оксаны Репецкой, буллинг против нее и ее ребенка начался после того, как она в 2017 году отказалась поздравить директора сада с днем рождения. После этого воспитатель начала настраивать родителей группы против "неудобной" мамы, при этом разглашалась конфиденциальная информация о посещениях ее ребенком психолога.

После чего Оксана Репецкая написала жалобу в департамент образования. А администрация обвинила ее в том, что из-за нее увольняются воспитатели. При этом все родительские собрания превращались в перемывание костей, как маме, так и ребенку.

А директор сада напрямую ведет политику буллинга относительно ребенка и его родителей.

"Дословно: "Что мы будем с ней делать?" Остановиться она не могла, манипулируя тем, что воспитатели увольняются, а виновата в этом я, потому что написала к ней обращение против вымогательства средств родительским комитетом и недопустимости буллинга детей" - пишет пострадавшая.

Заведующая и родители &quot;взяли в заложники&quot; маму: детсад в Днепре попал в скандалДетский сад в Днепре попал в скандал (скрин: facebook.com)

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